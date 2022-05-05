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В Нижневартовске забросали "коктейлями Молотова" военкомат. Этот как минимум шестой случай поджога военкоматов в РФ

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По информации Алексея Арестовича, есть "десятки" случаев поджога военкоматов в РФ
По информации Алексея Арестовича, есть "десятки" случаев поджога военкоматов в РФ
Фото: depositphotos.com (архив)

В здание военного комиссариата в Нижневартовске бросили восемь бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью – "коктейлями Молотова". Об этом сообщил 4 мая Telegram-канал Ural Mash и опубликовал видео инцидента.

Бутылки с "коктейлями Молотова" в здание военкомата бросали двое неизвестных, делали они это ночью. В здании загорелась обшивка холла из ДВП на первом этаже.

"Разбиты стекла и полностью сгорел предбанник, никто не пострадал", – утверждается в сообщении. При этом подготовлено у поджигателей было девять бутылок – одну неиспользованную нашли на месте происшествия. 

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому юристу и блогеру Марку Фейгину рассказывал 3 мая, что военкоматы "горят по всей России". "Реально несколько десятков случаев уже. И везде на стеночках оставляют буквы L", – заявил он. Буква L, по словам Арестовича, – символ, который использует легион "Свобода России". Этот легион состоит из россиян, которые воюют за Украину.

"Русская служба ВВС" нашла в местных СМИ подтверждения шести случаев поджога военкоматов, которые произошли за период с 24 февраля (кроме Нижневартовска, речь идет о военкоматах в Воронеже, Московской, Свердловской, Ивановской областях и Мордовии). За весь прошлый год их было три, причем в двух из них горели неэксплуатируемые здания. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил, что 9 мая президент РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции. 

Согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

В Кремле отрицают возможность объявления всеобщей мобилизации в РФ 9 мая. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, призыв, военкомат, поджог, Алексей Арестович
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