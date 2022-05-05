В Нижневартовске забросали "коктейлями Молотова" военкомат. Этот как минимум шестой случай поджога военкоматов в РФ

Бутылки с "коктейлями Молотова" в здание военкомата бросали двое неизвестных, делали они это ночью. В здании загорелась обшивка холла из ДВП на первом этаже.

"Разбиты стекла и полностью сгорел предбанник, никто не пострадал", – утверждается в сообщении. При этом подготовлено у поджигателей было девять бутылок – одну неиспользованную нашли на месте происшествия.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому юристу и блогеру Марку Фейгину рассказывал 3 мая, что военкоматы "горят по всей России". "Реально несколько десятков случаев уже. И везде на стеночках оставляют буквы L", – заявил он. Буква L, по словам Арестовича, – символ, который использует легион "Свобода России". Этот легион состоит из россиян, которые воюют за Украину.

"Русская служба ВВС" нашла в местных СМИ подтверждения шести случаев поджога военкоматов, которые произошли за период с 24 февраля (кроме Нижневартовска, речь идет о военкоматах в Воронеже, Московской, Свердловской, Ивановской областях и Мордовии). За весь прошлый год их было три, причем в двух из них горели неэксплуатируемые здания.

Война России против Украины. Главное (обновляется)