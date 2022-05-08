Ильенко: ​Украинцы сейчас вытирают мордой Путина пол

"Российская армия – банда абсолютно отмороженных мародеров на очень больших понтах. Им 20 лет по телевизору рассказывали, что для победы достаточно быть русским. Вот, ты русский – и ты победил. Ничего не нужно делать – лежи на диване и пей пиво. Даже если тебя пошлют на войну, ты просто заходишь, говоришь, что русский, – и все разбегаются, а ты побеждаешь. Так они представляли Вторую мировой войну, когда говорили "можем повторить". Это же так весело, легко взять и повторить – сел в машину и поехал на Берлин", – сказал Ильенко.

По его мнению, россияне были искренне удивлены, когда получили отпор от украинцев.

"Это их ощущение, к счастью для нас, сыграло против них. Конечно, мы пока не можем сказать, что победили. Но последние два месяца украинцы просто вытирают пол мордой Путина. Россияне придумали себе, что они супернация, сверхлюди, и были искренне удивлены, когда их бьют, кромсают, когда они горят, они убегают, им страшно, когда топят их флагман в Черном море, они не могли поверить. Это же для них унижение неимоверное. Отсюда такое отрицание: это мы не с Украиной воюем, а с НАТО. Это была спецоперация, а вот сейчас мы огласим войну, и тогда мы начнем в полную силу и вам покажем. Они себе придумывают отмазки, как объяснить этот позор", – отметил Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube