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Невзоров: Путин организовал убийства 40 тысяч человек. Никакой его жизни не хватит, чтобы отсидеть за них

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Невзоров заявил, что Путину "никто не давал права" организовывать убийства тысяч людей
Невзоров заявил, что Путину "никто не давал права" организовывать убийства тысяч людей
Фото: EPA

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что если Россия возродится после войны с Украиной, то украинцы получат в будущем еще одну войну.

"Подозреваю, что мир, которому окончательно открылись глаза на Россию... Ведь в такой идеальной информационной среде, где они жутко собой довольны, россияне существуют до определенной минуты. Потом это будет как с лагерями, репрессиями, преступлениями КГБ, когда все это вдруг хлынет и вся эта информация навалится на этот несчастный народ и начнутся съезды крыш, всенародное рыдание, покаяние. Но им никто не поверит", – считает Невзоров.

По его словам, это продлится до тех пор, пока в РФ придет к власти в очередной раз садист, "одержимый бредовыми идеями".

"Фашизм не делается только из тупости и серости народной, не только из вредных идей. Фашизм еще делается из того, что должен быть правителем садист. Тот человек, который знает, что по его вине умирают люди, и который не теряет расположения духа, зная, что это его личные жертвы. За организацию одного убийства дают 10 лет строгого режима. [Президент РФ Владимир] Путин уже организовал убийство по минимуму 40 тысяч человек. Никакой его жизни не хватит, чтобы отсидеть за все организованные им убийства. Никто ему не давал права это делать", – подчеркнул публицист.

Он добавил, что РФ может обнищать и вызывать жалость в мире.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.

ООН 5 мая подтвердила гибель 3280 мирных жителей в Украине с начала вторжения России. Фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.

По данным Генштаба ВСУ с начала вторжения РФ украинские военные ликвидировали около 24,9 тыс. российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, убийство, репрессии, жертвы, преступление
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