Невзоров: Путин организовал убийства 40 тысяч человек. Никакой его жизни не хватит, чтобы отсидеть за них

"Подозреваю, что мир, которому окончательно открылись глаза на Россию... Ведь в такой идеальной информационной среде, где они жутко собой довольны, россияне существуют до определенной минуты. Потом это будет как с лагерями, репрессиями, преступлениями КГБ, когда все это вдруг хлынет и вся эта информация навалится на этот несчастный народ и начнутся съезды крыш, всенародное рыдание, покаяние. Но им никто не поверит", – считает Невзоров.

По его словам, это продлится до тех пор, пока в РФ придет к власти в очередной раз садист, "одержимый бредовыми идеями".

"Фашизм не делается только из тупости и серости народной, не только из вредных идей. Фашизм еще делается из того, что должен быть правителем садист. Тот человек, который знает, что по его вине умирают люди, и который не теряет расположения духа, зная, что это его личные жертвы. За организацию одного убийства дают 10 лет строгого режима. [Президент РФ Владимир] Путин уже организовал убийство по минимуму 40 тысяч человек. Никакой его жизни не хватит, чтобы отсидеть за все организованные им убийства. Никто ему не давал права это делать", – подчеркнул публицист.

Он добавил, что РФ может обнищать и вызывать жалость в мире.

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