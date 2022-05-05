Невзоров: Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы

"Я вижу совершенно уверенную, жесткую победу Украины. Я просто не понимаю, где эта победа остановится. И вот это меня тревожит. Я просто понимаю, что все эти фокусы [президента РФ Владимира] Путина закончатся бомбежкой Москвы, вероятно. Тогда ситуация будет совершенно иной, она будет гораздо сложнее для тех россиян, которые сейчас однозначно дерутся за Украину", – сказал Невзоров.

Он объяснил, что имеет в виду россиян, которые поддерживают Украину не на поле боя, а предоставляя правдивую информацию о войне.

"Я не делаю различия между информационными фронтами и фронтами военными. Потому что, как мы успели выяснить, теперь эти информационные фронты не менее опасны. Учитывая большие запасы "Новичка" и склонность Владимира Владимира [Путина] постоянно где-нибудь выделить газы, то это почти равноценно (с помощью отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок" в России и за ее пределами был отравлен ряд оппозиционных политиков, общественных деятелей, бывших разведчиков. – "ГОРДОН")", – отметил публицист.

По его мнению, сегодня из Украины идет "даже не луч, а мощнейший прожекторный свет", и исход войны может повлиять не только на нее саму, но и на Россию.

"Именно Украина окажется той силой, которая сломает фашизм в России. Я понимаю, что вы совершенно не расположены были платить такой огромной ценой за наведение порядка в России и за ликвидацию фашизма, за свободу прессы, за относительную свободу, которая, может быть, в России будет... Но так получается, что вы платите. Так получается, что свобода России покупается украинской кровью. Спасибо вам за это большое! Наверное, полгода назад я бы это "спасибо" сказал с большим чувством, но я уже не понимаю, хочу ли я иметь отношение к России. Честно могу тебе сказать. Я вижу этот народ, вижу это руководство. Я понимаю, что это состояние легко может вернуться. Cостояние, которое меня пугает. И что нет никакого страхующего, гарантирующего неповторения фашизма в России, фактора", – считает Невзоров.

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