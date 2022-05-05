Невзоров: Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы

"Я вижу совершенно уверенную, жесткую победу Украины. Я просто не понимаю, где эта победа остановится. И вот это меня тревожит. Я просто понимаю, что все эти фокусы [президента РФ Владимира] Путина закончатся бомбежкой Москвы, вероятно. Тогда ситуация будет совершенно иной, она будет гораздо сложнее для тех россиян, которые сейчас однозначно дерутся за Украину", – сказал Невзоров.
Он объяснил, что имеет в виду россиян, которые поддерживают Украину не на поле боя, а предоставляя правдивую информацию о войне.
"Я не делаю различия между информационными фронтами и фронтами военными. Потому что, как мы успели выяснить, теперь эти информационные фронты не менее опасны. Учитывая большие запасы "Новичка" и склонность Владимира Владимира [Путина] постоянно где-нибудь выделить газы, то это почти равноценно (с помощью отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок" в России и за ее пределами был отравлен ряд оппозиционных политиков, общественных деятелей, бывших разведчиков. – "ГОРДОН")", – отметил публицист.
По его мнению, сегодня из Украины идет "даже не луч, а мощнейший прожекторный свет", и исход войны может повлиять не только на нее саму, но и на Россию.
"Именно Украина окажется той силой, которая сломает фашизм в России. Я понимаю, что вы совершенно не расположены были платить такой огромной ценой за наведение порядка в России и за ликвидацию фашизма, за свободу прессы, за относительную свободу, которая, может быть, в России будет... Но так получается, что вы платите. Так получается, что свобода России покупается украинской кровью. Спасибо вам за это большое! Наверное, полгода назад я бы это "спасибо" сказал с большим чувством, но я уже не понимаю, хочу ли я иметь отношение к России. Честно могу тебе сказать. Я вижу этот народ, вижу это руководство. Я понимаю, что это состояние легко может вернуться. Cостояние, которое меня пугает. И что нет никакого страхующего, гарантирующего неповторения фашизма в России, фактора", – считает Невзоров.
В 2014 году после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
В конце февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". После этого вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Война продолжается 71-й день.
За эти время ВСУ удалось вытеснить российские войска с северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы.
Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Украина может выиграть войну против РФ, и пообещал, что США будут делать все для этого.