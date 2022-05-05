ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Верховный главнокомандующий РФ беспробудно глуп – вполне возможно, в РФ объявят мобилизацию. Она принесет 50 тыс. новых трупов орков на поля Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Невзоров: Сейчас мы видим конвульсии этой войны
Невзоров: Сейчас мы видим конвульсии этой войны
Фото: nevzorovofficial / Instagram

В случае объявления в России мобилизации число уничтоженных в Украине российских оккупантов увеличится по меньшей мере на 50 тыс. человек. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Сейчас мы видим конвульсии этой войны. Мы понимаем, что армия кончилась. Она еще конвульсирует: пускает куда-то ракеты, убивает, она пытает и насилует при возможности. Но все это – конвульсии проигравшей армии. И неслучайно военные аналитики – серьезные, западные – так жестко и однозначно говорят, что шансов у России нет. Вопрос только в том, где и на чем остановится эта война? И вот эта мобилизация в РФ только добавит безнадеги. А судя по тому, что верховный главнокомандующий РФ беспробудно глуп и давно находится в деморализованном состоянии (это все не то, чего он ожидал и чего хотел), с учетом того, что генштаб тоже перепуган и не соприкасается с реальностью, вполне возможно, что они попытаются провести мобилизацию", – сказал Невзоров.

По его словам, россияне, которые попадут под мобилизацию, не имеют никаких навыков ведения боевых действий.

"Попытка мобилизации в РФ может быть губительной для Украины – в том смысле, что трупная вонь усугубится и бойцы ВСУ на привалах, занеся ложку над котелком, вместо того, чтобы благополучно начать жевать и чавкать, будут блевать от нестерпимой трупной вони. Эта мобилизация, по самым скромным подсчетам, принесет примерно 50 тыс. новых трупов орков на поля Украины. Потому что если так исправно дохнут даже относительно подготовленные орки, которых на вас бросили с самого начала войны, то представьте, что будет с алкоголизированными, расслабленными, больными, перепуганными, тупыми, не желающими и не умеющими ничего делать на войне, не владеющими ремеслом солдата. А вы же не дадите им пару лет, чтобы овладеть этим ремеслом. Эти люди не предназначены для войны. Это не просто пушечное мясо – это скот на убой, пригодный только для того, чтобы портить вам аппетит трупным запахом", – отметил Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что мобилизацию в России проведут под призмой того, что РФ "воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром".

В Кремле назвали "чушью" и "неправдой" сообщения о всеобщей мобилизации в РФ и объявлении войны Украине 9 мая.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 24,7 тыс. российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, мобилизация, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путин х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
  Библив о Безрук: Галя абсолютно наша, абсолютная украинка
  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
  "Они спросили, такой ли я актер, как наш президент". Ступка рассказал, как фото с Зеленским помогло пройти паспортный контроль в США
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
Джоли после визита в Украину показала осколок российской ракеты и рассказала о раненных во время ракетного обстрела Краматорска детях
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (958657)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (133607)
3
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (62993)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (55062)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (54411)
6
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (49550)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (32910)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (24328)
 
 
 
 