Невзоров: Верховный главнокомандующий РФ беспробудно глуп – вполне возможно, в РФ объявят мобилизацию. Она принесет 50 тыс. новых трупов орков на поля Украины

"Сейчас мы видим конвульсии этой войны. Мы понимаем, что армия кончилась. Она еще конвульсирует: пускает куда-то ракеты, убивает, она пытает и насилует при возможности. Но все это – конвульсии проигравшей армии. И неслучайно военные аналитики – серьезные, западные – так жестко и однозначно говорят, что шансов у России нет. Вопрос только в том, где и на чем остановится эта война? И вот эта мобилизация в РФ только добавит безнадеги. А судя по тому, что верховный главнокомандующий РФ беспробудно глуп и давно находится в деморализованном состоянии (это все не то, чего он ожидал и чего хотел), с учетом того, что генштаб тоже перепуган и не соприкасается с реальностью, вполне возможно, что они попытаются провести мобилизацию", – сказал Невзоров.
По его словам, россияне, которые попадут под мобилизацию, не имеют никаких навыков ведения боевых действий.
"Попытка мобилизации в РФ может быть губительной для Украины – в том смысле, что трупная вонь усугубится и бойцы ВСУ на привалах, занеся ложку над котелком, вместо того, чтобы благополучно начать жевать и чавкать, будут блевать от нестерпимой трупной вони. Эта мобилизация, по самым скромным подсчетам, принесет примерно 50 тыс. новых трупов орков на поля Украины. Потому что если так исправно дохнут даже относительно подготовленные орки, которых на вас бросили с самого начала войны, то представьте, что будет с алкоголизированными, расслабленными, больными, перепуганными, тупыми, не желающими и не умеющими ничего делать на войне, не владеющими ремеслом солдата. А вы же не дадите им пару лет, чтобы овладеть этим ремеслом. Эти люди не предназначены для войны. Это не просто пушечное мясо – это скот на убой, пригодный только для того, чтобы портить вам аппетит трупным запахом", – отметил Невзоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что мобилизацию в России проведут под призмой того, что РФ "воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром".
В Кремле назвали "чушью" и "неправдой" сообщения о всеобщей мобилизации в РФ и объявлении войны Украине 9 мая.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 24,7 тыс. российских оккупантов.