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Невзоров: Я наблюдаю в Европе долларовые метели и вьюги, которые завеяли из России. Она желает транслировать на Запад свою фашистскую точку зрения

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Невзоров: Я лично дерусь за себя, за свободу и за достоинство
Невзоров: Я лично дерусь за себя, за свободу и за достоинство
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российские власти тратят большие деньги для продвижения своей пропаганды в европейских странах. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Я сейчас наблюдаю в Европе первые долларовые метели и вьюги, которые завеяли из России. Они направлены на руководство телевизионных каналов, телевизионным продюсерам. То есть Россия свою фашистскую точку зрения желает транслировать на Запад", – подчеркнул Невзоров.

По его словам, он регулярно дает интервью мировым телекомпаниям.

"В ближайшее время будет очень большое и симпатичное интервью на итальянском телевидении. Причем они меня пытают – спрашивают: а кто у вас в Украине, у вас там, родственники? Я говорю: нет, у меня нет родственников в Украине, нет счетов и собственности, у меня до войны и друзей-то там не было. Но вопрос Украины – это вопрос не только Украины, но и фашизма. И сейчас те немногие просвещенные и честные люди России вместе с Украиной плечом к плечу сражаются с фашизмом. Я не знаю – за Россию или уже нет. Я лично дерусь за себя, за свободу и за достоинство", – отметил Невзоров.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

27 февраля, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Еврокомиссия приняла решение о запрете пропагандистских медиа Russia Today и Sputnik.

28 февраля YouTube заблокировал в Украине российские пропагандистские каналы, среди которых "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TAСС, "РИА Новости", РБК, телеканал "Звезда" и еще ряд других каналов.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, фашизм, пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины
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