Невзоров: Я наблюдаю в Европе долларовые метели и вьюги, которые завеяли из России. Она желает транслировать на Запад свою фашистскую точку зрения

Невзоров: Я лично дерусь за себя, за свободу и за достоинство Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Я сейчас наблюдаю в Европе первые долларовые метели и вьюги, которые завеяли из России. Они направлены на руководство телевизионных каналов, телевизионным продюсерам. То есть Россия свою фашистскую точку зрения желает транслировать на Запад", – подчеркнул Невзоров.

По его словам, он регулярно дает интервью мировым телекомпаниям.

"В ближайшее время будет очень большое и симпатичное интервью на итальянском телевидении. Причем они меня пытают – спрашивают: а кто у вас в Украине, у вас там, родственники? Я говорю: нет, у меня нет родственников в Украине, нет счетов и собственности, у меня до войны и друзей-то там не было. Но вопрос Украины – это вопрос не только Украины, но и фашизма. И сейчас те немногие просвещенные и честные люди России вместе с Украиной плечом к плечу сражаются с фашизмом. Я не знаю – за Россию или уже нет. Я лично дерусь за себя, за свободу и за достоинство", – отметил Невзоров.

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