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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киселев: Я бы не переоценивал роль российской пропаганды. Думаю, люди в России прекрасно знают, что происходит в Украине

 
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Киселев: Когда в Москве закрывались магазины IKEA, все бросились туда хотя ни один прокремлевский канал ничего не анонсировал
Киселев: Когда в Москве закрывались магазины IKEA, все бросились туда – хотя ни один прокремлевский канал ничего не анонсировал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Ведущий телеканала "Украина 24" Евгений Киселев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что люди в России хорошо осведомлены о событиях в Украине, несмотря на активность российской пропаганды.

"Я бы не преувеличивал фактор влияния кремлевской пропаганды. Если посмотреть на количество просмотров многих независимых оппозиционных средств массовой информации, которые перешли сейчас в интернет – YouTube, Telegram-каналы – там сотни тысяч, порой миллионы. Я разговаривал с одним из людей, который вовлечен в работу холдинга [российского оппозиционера Алексея] Навального, он говорит, что в некоторые периоды у них суммарно бывает 20–30 млн просмотров. К тому же, на почве российской эмиграции начали, как грибы, расти новые YouTube-каналы", – сказал Киселев.

По его словам, нельзя доверять данным из проведенных в РФ соцопросов.

"Кто будет сейчас в личных интервью говорить, что не поддерживает [президента России Владимира] Путина? Когда такой страх! Я думаю, люди в России прекрасно знают, что происходит в Украине, что происходит у них дома, с российской экономикой. К примеру, когда в Москве закрывались магазины IKEA, все бросились туда – хотя ни один прокремлевский канал или просто лояльный к власти медийный ресурс ничего не анонсировал. Никто не анонсировал закрытие и не призывал: Айда все в IKEA, сегодня последний день! Поэтому, думаю, все смотрят и оппозиционные каналы и критически настроенные СМИ", – отметил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора РФ.

Согласно опубликованным 31 марта результатам опроса "Левада-центра", 81% россиян поддерживают вторжение российской армии в Украину

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Евгений Киселев, война России против Украины, IKEA
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