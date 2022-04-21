Киселев: Я бы не переоценивал роль российской пропаганды. Думаю, люди в России прекрасно знают, что происходит в Украине

Киселев: Когда в Москве закрывались магазины IKEA, все бросились туда – хотя ни один прокремлевский канал ничего не анонсировал Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я бы не преувеличивал фактор влияния кремлевской пропаганды. Если посмотреть на количество просмотров многих независимых оппозиционных средств массовой информации, которые перешли сейчас в интернет – YouTube, Telegram-каналы – там сотни тысяч, порой миллионы. Я разговаривал с одним из людей, который вовлечен в работу холдинга [российского оппозиционера Алексея] Навального, он говорит, что в некоторые периоды у них суммарно бывает 20–30 млн просмотров. К тому же, на почве российской эмиграции начали, как грибы, расти новые YouTube-каналы", – сказал Киселев.

По его словам, нельзя доверять данным из проведенных в РФ соцопросов.

"Кто будет сейчас в личных интервью говорить, что не поддерживает [президента России Владимира] Путина? Когда такой страх! Я думаю, люди в России прекрасно знают, что происходит в Украине, что происходит у них дома, с российской экономикой. К примеру, когда в Москве закрывались магазины IKEA, все бросились туда – хотя ни один прокремлевский канал или просто лояльный к власти медийный ресурс ничего не анонсировал. Никто не анонсировал закрытие и не призывал: Айда все в IKEA, сегодня последний день! Поэтому, думаю, все смотрят и оппозиционные каналы и критически настроенные СМИ", – отметил журналист.

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