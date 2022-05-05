"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео

"Эй, малый, слетай в Рашку на верхушку,

Вбей Буратинам гвоздички в макушки,

Возьми, наверно, сразу трехсоточки,

Чтобы вошли по самые глоточки", – поется в припеве.

В финале композиции Бабкин дал определение президенту РФ Владимиру Путину.

"Путин – х...йло, Путин – х...йло.

Боже, яке ж воно кончене", – спел он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сергей Бабкин после начала войны уехал в Германию. Его жена Снежана Бабкина заявила, что ее супруг не пошел воевать, потому что перенес в течение года три операции на глазах, спасаясь от слепоты.

24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время мобилизации.