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05 мая, 2022
 
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"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео

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Бабкин: Эй, малый, слетай в Рашку на верхушку, вбей буратинам гвоздички в макушки
Бабкин: Эй, малый, слетай в Рашку на верхушку, вбей буратинам гвоздички в макушки
Фото: babkin_official / Instagram

Украинский музыкант Сергей Бабкин на своей странице в Instagram 4 мая опубликовал видео, в котором исполнил песню "Победная", в которой показал суть российского общества и пропаганды.

"Эй, малый, слетай в Рашку на верхушку,
Вбей Буратинам гвоздички в макушки,
Возьми, наверно, сразу трехсоточки,
Чтобы вошли по самые глоточки", – поется в припеве.

В финале композиции Бабкин дал определение президенту РФ Владимиру Путину.

"Путин – х...йло, Путин – х...йло.
Боже, яке ж воно кончене", – спел он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сергей Бабкин после начала войны уехал в Германию. Его жена Снежана Бабкина заявила, что ее супруг не пошел воевать, потому что перенес в течение года три операции на глазах, спасаясь от слепоты.

24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время мобилизации.

Теги: Украина, война, война России против Украины, Сергей Бабкин, музыкант
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