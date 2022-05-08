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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ильенко: Если РФ сама не пройдет денацификацию, придет новый Путин или Сталин и все пойдет по кругу

 
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Ильенко: Нам не нужно чужой земли
Ильенко: Нам не нужно чужой земли
Фото: Андрій Іллєнко / Facebook

Сложно представить, что должно произойти в самой России, чтобы страна действительно изменилась, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший народный депутат Украины, свободовец Андрей Ильенко.

"Даже если мы вернем все оккупированные территории, в том числе Крым и районы Донецкой и Луганской областей, и состоится восстановление территориальной целостности Украины, это будет наша тотальная победа. Но это не означает, что у нас будет мир хотя бы на ближайшие 100 лет. Если Россия продолжит существовать как империя, не пройдет сама денацификацию, если не будет начато национально-освободительное движение в самой России (это и Кавказ, и Татарстан, и много других национальных республик), если эти изменения не произойдут, пройдет время, они залижут раны, появится какой-то новый Путин или Сталин, как у них всегда в истории было, и все пойдет по кругу", – подчеркнул Ильенко.

Он отметил, что Украина вместе со всем миром должна работать над стратегическим решением российской агрессии.

"Нам не нужно чужой земли. Нам надо освободить свое, но наша задача потом вместе со всем цивилизованным миром – справиться с этой угрозой. Это территория, с которой постоянно будет идти опасность, жажда реванша, имперские идеи о собирании земель. С этим что-то надо делать и проводить серьезную политику на глобальном уровне. В России никогда не было нормальной жизни. Там всегда была империя, деспотия, рабовладение, неуважение к людской жизни, шовинизм, поэтому сложно представить, что должно произойти в самой Московии, чтобы она изменилась. Возможно, она вообще на это неспособна. Идея русскости, особой русской души, русского пути – это же, к сожалению, в крови большинства из них. И тут задача не только для Украины, для всего мира – стратегически решить эту проблему, чтобы через 10–20 лет мы снова не столкнулись с этой проблемой", – сказал Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Луганск, Андрей Ильенко, агрессия, Алеся Бацман
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