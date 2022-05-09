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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ильенко: Гитлер хотя бы застрелился. А это чмо Путин настолько боится смерти, что на такое не способен

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Ильенко: Украина делает Путина лузером в глазах своих подданных
Ильенко: Украина делает Путина лузером в глазах своих подданных
Фото: Андрій Іллєнко / Facebook

Президент РФ Владимир Путин, развязавший войну с Украиной, слишком труслив, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший народный депутат Украины, свободовец Андрей Ильенко.

"Про Путина давно все сказано. Х...йло. Все с ним ясно. Россия, Московия, такая страна, что там любому деспоту, тирану готовы простить что угодно, если он побеждает в войне. Как [Иосифу] Сталину. Сталин убил неимоверное количество московитов и терроризировал их основательно, но они его до сих пор обожают, даже эти так называемые просвещенные очень любят Сталина, потому что, вопреки всему, он победил в войне. Любому царю, который проиграет войну (даже если он что-то хорошее сделал, это не имеет значения), это не прощается. Его сразу втаптывают в грязь", – отметил Ильенко.

Он считает, что, воюя с Украиной, российский президент хотел создать себе "образ непобедимого мачо".

"Украина его деклассирует и делает лузером в глазах его подданных. Популярное сравнение Путина с Гитлером. Но при всем моем непринятии фигуры Гитлера, у него хватило духа застрелиться. Я думаю, это чмо Путин никогда такого не сделает. Он слишком труслив. Путин настолько боится смерти, настолько боится за свою жизнь. Это же цирк с длинным столом, который вошел в историю! Неприкрытый страх заразиться вирусом... До комичного доходит: эти видео на зеленом фоне с подставленными фигурами. Он не способен покончить жизнь самоубийством", – подчеркнул Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но просчитался.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Андрей Ильенко, война, вторжение, Алеся Бацман, война России против Украины
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