Ильенко: Гитлер хотя бы застрелился. А это чмо Путин настолько боится смерти, что на такое не способен

"Про Путина давно все сказано. Х...йло. Все с ним ясно. Россия, Московия, такая страна, что там любому деспоту, тирану готовы простить что угодно, если он побеждает в войне. Как [Иосифу] Сталину. Сталин убил неимоверное количество московитов и терроризировал их основательно, но они его до сих пор обожают, даже эти так называемые просвещенные очень любят Сталина, потому что, вопреки всему, он победил в войне. Любому царю, который проиграет войну (даже если он что-то хорошее сделал, это не имеет значения), это не прощается. Его сразу втаптывают в грязь", – отметил Ильенко.

Он считает, что, воюя с Украиной, российский президент хотел создать себе "образ непобедимого мачо".

"Украина его деклассирует и делает лузером в глазах его подданных. Популярное сравнение Путина с Гитлером. Но при всем моем непринятии фигуры Гитлера, у него хватило духа застрелиться. Я думаю, это чмо Путин никогда такого не сделает. Он слишком труслив. Путин настолько боится смерти, настолько боится за свою жизнь. Это же цирк с длинным столом, который вошел в историю! Неприкрытый страх заразиться вирусом... До комичного доходит: эти видео на зеленом фоне с подставленными фигурами. Он не способен покончить жизнь самоубийством", – подчеркнул Ильенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube