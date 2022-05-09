Власти РФ продолжают отправлять срочников на войну в Украине – украинская разведка

"Несмотря на уверения руководства Кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины. Именно срочники погибают первыми во время боевых действий. К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является их привлечение к боевым действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники.

В ведомстве подчеркнули, что направление срочников на войну подтверждает информацию о кадровом голоде в российской армии и неспособности командования РФ обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений.

"Матери российских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки. Пока борьба внутри РФ за жизни молодых россиян не станет массовой, они и дальше будут продолжать бесславно умирать, выполняя приказы кремлевского диктатора" – резюмировали в Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)