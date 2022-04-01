Гайдай: Против нас не воюют срочники или молоденькие контрактники, у нас воюют ЛНРовцы, которые за восемь лет по уши в крови

Гайдай: Люди с особым цинизмом подходят к украинцам в принципе Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"Против нас в Луганской области не воюют срочники или молоденькие контрактники российские, у нас воюют ЛНРовцы, которые за восемь лет по уши в крови. Они восемь лет убивают, занимаются мародерством. Люди с особым цинизмом подходят к украинцам в принципе. Они за восемь лет сожгли все мосты", – отметил Гайдай.

По его словам, этим людям нечего терять, так как они уже являются военными преступниками.

Гайдай рассказал, что в Украине было убеждение, что в Луганской области живут "одни сплошные сепары".

"Когда заняли территорию орки, когда наши отошли и выстроили линию обороны и когда в Сватово, Старобельске, в Белокуракино, в Новопскове люди начали выходить с украинскими флагами на мирные протесты, я был настолько – до глубины души – приятно удивлен... Конечно, я верил в своих земляков, но я и трезво понимал, что [есть] родственные связи, разные ситуации бывают", – сообщил глава ОВА.

Он рассказал, что бывали случаи, когда, помогая пожилым жителям Луганской области в бытовых вопросах, узнавал, что их дети воюют против украинских военных на стороне "ЛНР".

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