Гайдай: Против нас не воюют срочники или молоденькие контрактники, у нас воюют ЛНРовцы, которые за восемь лет по уши в крови

"Против нас в Луганской области не воюют срочники или молоденькие контрактники российские, у нас воюют ЛНРовцы, которые за восемь лет по уши в крови. Они восемь лет убивают, занимаются мародерством. Люди с особым цинизмом подходят к украинцам в принципе. Они за восемь лет сожгли все мосты", – отметил Гайдай.
По его словам, этим людям нечего терять, так как они уже являются военными преступниками.
Гайдай рассказал, что в Украине было убеждение, что в Луганской области живут "одни сплошные сепары".
"Когда заняли территорию орки, когда наши отошли и выстроили линию обороны и когда в Сватово, Старобельске, в Белокуракино, в Новопскове люди начали выходить с украинскими флагами на мирные протесты, я был настолько – до глубины души – приятно удивлен... Конечно, я верил в своих земляков, но я и трезво понимал, что [есть] родственные связи, разные ситуации бывают", – сообщил глава ОВА.
Он рассказал, что бывали случаи, когда, помогая пожилым жителям Луганской области в бытовых вопросах, узнавал, что их дети воюют против украинских военных на стороне "ЛНР".
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Гайдай родился в 1975 году в Северодонецке Луганской области. Окончил Хмельницкий экономический университет (специальность – "финансы и кредит") и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – "публичное управление и администрирование").
В 2000–2015 годах занимался бизнесом. В 2015–2018 годах был председателем Мукачевской районной государственной администрации. С октября 2019 года возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (на время военного положения она стала ОВА).