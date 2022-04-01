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Гайдай: Против нас не воюют срочники или молоденькие контрактники, у нас воюют ЛНРовцы, которые за восемь лет по уши в крови

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Гайдай: Люди с особым цинизмом подходят к украинцам в принципе
Гайдай: Люди с особым цинизмом подходят к украинцам в принципе
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что против Украины воюют жители ОРДЛО.

"Против нас в Луганской области не воюют срочники или молоденькие контрактники российские, у нас воюют ЛНРовцы, которые за восемь лет по уши в крови. Они восемь лет убивают, занимаются мародерством. Люди с особым цинизмом подходят к украинцам в принципе. Они за восемь лет сожгли все мосты", – отметил Гайдай.

По его словам, этим людям нечего терять, так как они уже являются военными преступниками.

Гайдай рассказал, что в Украине было убеждение, что в Луганской области живут "одни сплошные сепары".

"Когда заняли территорию орки, когда наши отошли и выстроили линию обороны и когда в Сватово, Старобельске, в Белокуракино, в Новопскове люди начали выходить с украинскими флагами на мирные протесты, я был настолько – до глубины души – приятно удивлен... Конечно, я верил в своих земляков, но я и трезво понимал, что [есть] родственные связи, разные ситуации бывают", – сообщил глава ОВА.

Он рассказал, что бывали случаи, когда, помогая пожилым жителям Луганской области в бытовых вопросах, узнавал, что их дети воюют против украинских военных на стороне "ЛНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Гайдай родился в 1975 году в Северодонецке Луганской области. Окончил Хмельницкий экономический университет (специальность – "финансы и кредит") и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – "публичное управление и администрирование").

В 20002015 годах занимался бизнесом. В 20152018 годах был председателем Мукачевской районной государственной администрации. С октября 2019 года возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (на время военного положения она стала ОВА). 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Сватово, Старобельск, Сергей Гайдай, Белокуракино, Алеся Бацман, война России против Украины, ОРДЛО
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