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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Омбудсмен Денисова: Российские военные жили, ели, пили, справляли нужду там же, где мучили украинцев

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Денисова: Когда видишь тела, пересыпанные слоями земли, это просто ужасно
Денисова: Когда видишь тела, пересыпанные слоями земли, – это просто ужасно
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что увидела в первые дни после освобождения Киевской области от российских солдат.

"Я была в Буче практически на следующий день после того, как туда вошли наши войска. Впечатления потом усиливались историями людей. Это страшно. Заезжаешь в Ирпень – разбит, Буча – разбита. Подъезжаешь к городской администрации, и к тебе подходят люди, пережившие эту оккупацию. Они по-разному пережили. Кто-то, можно сказать, лайт в тех условиях – где-то бомбили, продуктов не хватало... А другие вылезли из подвалов, в которых сидели все время, скрывались. А третьи пошли к могилам около собора искать своих близких, потому что они точно знали, что те расстреляны. Тела просто куда-то уволокли. И когда ты смотришь на эти рвы, где кусочки ткани, или размер обуви, или ручка, указывающие на то, что там ребенок, или рука женщины, пожилого человека... Когда тела пересыпаны слоями [земли] – это просто ужасно. А потом ты идешь в это кадыровское кубло. Так люди не могут жить. А они жили, ели, пили, извините, справляли физиологические потребности там же, где мучили наших людей. Все в одном", – подчеркнула Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Киевская область освобождена от российских оккупантов 2 апреля. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками и следами пыток.

По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан. Задержано более 750 вероятных диверсантов. Всего Нацполиция получила от украинцев около 2 млн сообщений о противоправных действиях россиян.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Людмила Денисова, оккупация, Киевская область, Алеся Бацман, преступление, омбудсмен, война России против Украины, интервью, российские военные
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