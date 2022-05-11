Омбудсмен Денисова: Российские военные жили, ели, пили, справляли нужду там же, где мучили украинцев

"Я была в Буче практически на следующий день после того, как туда вошли наши войска. Впечатления потом усиливались историями людей. Это страшно. Заезжаешь в Ирпень – разбит, Буча – разбита. Подъезжаешь к городской администрации, и к тебе подходят люди, пережившие эту оккупацию. Они по-разному пережили. Кто-то, можно сказать, лайт в тех условиях – где-то бомбили, продуктов не хватало... А другие вылезли из подвалов, в которых сидели все время, скрывались. А третьи пошли к могилам около собора искать своих близких, потому что они точно знали, что те расстреляны. Тела просто куда-то уволокли. И когда ты смотришь на эти рвы, где кусочки ткани, или размер обуви, или ручка, указывающие на то, что там ребенок, или рука женщины, пожилого человека... Когда тела пересыпаны слоями [земли] – это просто ужасно. А потом ты идешь в это кадыровское кубло. Так люди не могут жить. А они жили, ели, пили, извините, справляли физиологические потребности там же, где мучили наших людей. Все в одном", – подчеркнула Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube