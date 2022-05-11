За дезинформацию и кибератаки. Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ

"Пропагандистская машина президента [России Владимира] Путина работает полным ходом, распространяя ложь для оправдания незаконного вторжения РФ. Сегодняшнее заявление отражает наше полное неприятие высказываний Путина и его попыток ввести в заблуждение международное сообщество", – заявила Махута.

Новый пакет санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к путинской кампании по дезинформации, а также к кибератакам на Украину.

В частности, под санкции попали:

официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков;

начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России Игорь Костюков;

гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;

президент принадлежащего минобороны РФ медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов;

соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин.

В список также вошли 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления Генерального штаба ВС РФ и российское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".

"Сегодняшние санкции – это наши первые санкции, направленные против злонамеренной киберактивности России, и они отражают нашу готовность реагировать на агрессию Путина на всех фронтах", – прокомментировала Махута.

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