За дезинформацию и кибератаки. Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ

"Пропагандистская машина президента [России Владимира] Путина работает полным ходом, распространяя ложь для оправдания незаконного вторжения РФ. Сегодняшнее заявление отражает наше полное неприятие высказываний Путина и его попыток ввести в заблуждение международное сообщество", – заявила Махута.
Новый пакет санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к путинской кампании по дезинформации, а также к кибератакам на Украину.
В частности, под санкции попали:
В список также вошли 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления Генерального штаба ВС РФ и российское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".
"Сегодняшние санкции – это наши первые санкции, направленные против злонамеренной киберактивности России, и они отражают нашу готовность реагировать на агрессию Путина на всех фронтах", – прокомментировала Махута.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.
Санкции против России постоянно расширяются. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 10 тыс.