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За дезинформацию и кибератаки. Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ

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Новый пакет санкций Новой Зеландии направлен против восьми физических и юридических лиц РФ
Новый пакет санкций Новой Зеландии направлен против восьми физических и юридических лиц РФ
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута 10 мая объявила о новых санкциях, направленных против россиян, ответственных за дезинформацию и кибератаки на Украину. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

"Пропагандистская машина президента [России Владимира] Путина работает полным ходом, распространяя ложь для оправдания незаконного вторжения РФ. Сегодняшнее заявление отражает наше полное неприятие высказываний Путина и его попыток ввести в заблуждение международное сообщество", – заявила Махута.

Новый пакет санкций направлен против восьми физических и юридических лиц, причастных к путинской кампании по дезинформации, а также к кибератакам на Украину.

В частности, под санкции попали:

  • официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков;
  • начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России Игорь Костюков;
  • гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
  • президент принадлежащего минобороны РФ медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов;
  • соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин.

В список также вошли 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, "Главный центр специальных технологий" Главного управления Генерального штаба ВС РФ и российское "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".

"Сегодняшние санкции – это наши первые санкции, направленные против злонамеренной киберактивности России, и они отражают нашу готовность реагировать на агрессию Путина на всех фронтах", – прокомментировала Махута.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

Санкции против России постоянно расширяются. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 10 тыс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Новая Зеландия, война, война России против Украины, кибератака, дезинформация
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