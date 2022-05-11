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11 мая, 2022
 
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Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией

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Кошка Глория, которая после спасения была названа Шафой, провела на седьмом этаже разрушенного дома около двух месяцев без еды и воды
Кошка Глория, которая после спасения была названа Шафой, провела на седьмом этаже разрушенного дома около двух месяцев без еды и воды
Фото: shafa_the_cat / Instagram

Кошка, которая 2 мая была эвакуирована из разрушенного российскими оккупантами дома в Бородянке Киевской области, вернется к своим прежним хозяевам. Об этом 11 мая на своей странице в Facebook сообщила жительница Бородянки Анастасия Лунева, в семье которой и проживало животное до начала российской оккупации.

"Утро началось с хороших новостей! Наконец сегодня у нас был удачный разговор с учредителями "Зоопатруля", в ходе которого выяснилось, что Глорию нам вернут. Обе стороны учли все недостатки текущей ситуации. Кошечка находится на лечении, под наблюдением врачей. Нам дали возможность ее навестить. Надеюсь, что после выздоровления Глории мы снова будем вместе", – написала Лунева. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2766525076975921&id=100008553660536

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что у спасенной в Бородянке кошки есть хозяева, стало известно спустя несколько дней после того, как сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) эвакуировали животное с седьмого этажа и передали его волонтерам "Зоопатруля". 

Волонтеры в свою очередь нашли для питомца новых хозяев, которые назвали кошку Шафой и завели для нее страницу в Instagram. Они сообщили, что кошка провела около двух месяцев на седьмом этаже без воды и еды. 

После огласки истории спасения Шафы на странице Бородянка Online в Facebook пользователь Ирина Астахова заявила, что спасенную кошку на самом деле зовут Глория и у нее есть хозяева, которые хотят ее вернуть. "Так случилось, что во время авиаударов кошка спряталась и владелец не нашел ее в своей квартире! Ее искали! Не вините владельца, что бросил ее, он ее не бросал, он ее тоже искал, она ему очень дорога", – написала Астахова. Она уточнила, что на самом деле кошка жила на восьмом этаже, а во время обстрела дома спряталась этажом ниже. 

В "Зоопатруле" в ответ сообщили, что не намерены возвращать Шафу прежним хозяевам.  "Кошку бросили, она тысячу раз могла погибнуть от бомбежек, а дальше – от голода. Никто о ней не думал, кошку случайно заметили волонтеры. Мы спасли около 300 животных. Однако большинство из них никаким хозяевам не нужны. Почему же такое внимание к Шафе? Потому что она популярна? Это цинично", – написали они тогда. 

Теги: оккупация, волонтеры, война России против Украины, спасение, кошки, животное, Бородянка
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