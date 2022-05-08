Бульвар Шоубиз
 
08 мая, 2022
 
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"Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов

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Суровцев рассказал, что в его практике был случай, когда кошка 41 день прожила в закрытой квартире без еды и воды
Суровцев рассказал, что в его практике был случай, когда кошка 41 день прожила в закрытой квартире без еды и воды
Фото: surovtsev.alexei / Instagram

Украинский актер и волонтер Алексей Суровцев 6 мая в эфире канала "Украина" рассказал, что ради спасения оставленных в закрытых или разрушенных квартирах оставленных хозяевами животных ему приходилось взламывать двери. Актер подчеркнул, что делал это по просьбе хозяев, которые просили спасти оставленного ими питомца.

"Закрытых в квартирах животных, как оказалось, безумное количество. Вы себе не представляете. Некоторые оставляют ключи, а некоторые просят взламывать двери. А взламывать двери тоже нелегко. Я непрофессиональный, скажем так, медвежатник, хотя, в принципе, уже могу открыть любую дверь такой грубой силой – двери вскрываются достаточно варварским способом, но люди дают на это согласие, потому что самое главное  спасти животных", – рассказал Суровцев. 

По словам актера, некоторые люди во время эвакуации из города брали питомцев с собой, но затем оставляли закрытых в переносках на эвакуационном мосту. 

"Потом я находил хозяев. На вопрос: "Почему вы оставили?" – они говорили: "Нас не пускали". Я говорил: "Не врите. Всех пускают со всеми животными, тем более с котом в переноске". Для меня это необъяснимое состояние людей. Наверное, это просто страх за свою жизнь", – отметил он. 

Суровцев рассказал, что в его практике был случай, когда кошка 41 день прожила в закрытой квартире без еды и воды и выжила.

"Я еще вывез огромный питомник мейн-кунов. Там было 17 мейн-кунов", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: Ukraine Media / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Суровцев помогал в Киевской области эвакуироваться людям, а затем начал спасать брошенных животных. 

После освобождения Киевской области от российских оккупантов Суровцев создал приют для спасенных животных и помогает пристраивать их в новые семьи.

Теги: животные, эвакуация, волонтеры, война России против Украины, спасение, квартира, Алексей Суровцев
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