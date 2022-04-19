"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи

"Более 200 животных мы вытащили из Ирпеня, Бучи и других "сложных" городов. Кто-то из них вернулся в теплые, уютные квартиры, к своим хозяевам. Кто-то нашел новую семью. Кто-то в поисках, ожидают в нашем приюте. Некоторые напуганы и смогут расслабиться только в любящих руках, в спокойной обстановке, смогут мурчать, кайфовать от чуханий и от вкусной еды и любить вас больше жизни. Дайте им шанс", – призвал актер.
Ранее Суровцев просил оказать помощь на организацию приюта для спасенных животных, рассказал, что ремонт в помещении уже законен, но есть необходимость в закупке клеток, стеллажей.
"Вы невероятные. Только благодаря вам многие хвостики находят новые семьи", – подытожил он.
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После нападения РФ на Украину Суровцев помогал в Киевской области эвакуироваться людям, а затем начал спасать брошенных животных.
В день он получал до 400 заявок от хозяев, которые оставили котов. При этом спасти каждый день удается не больше 15 животных.