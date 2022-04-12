"Сейчас мы должны еще больше сплотиться". Суровцев объявил сбор средств на приют для спасенных во время войны животных

Суровцев: Спасибо за то, что я с гордостью могу сказать, что я украинец Фото: surovtsev.alexei / Instagram

"Скоро мы все будем улыбаться, радоваться и обнимать своих близких и родных в мирной, свободной Украине. И рядом с нами будут лежать или сидеть наши любимые животные. В тепле и уюте, накормленные и счастливые. Скоро мы все будем спать спокойно, без сирен, в своих кроватях, а не в коридорах. Будем ходить в кино, в театры, тренироваться, есть вкусную еду в любимых ресторанчиках. Скоро это все будет, скоро, но сейчас мы должны еще больше сплотиться, еще больше помогать друг другу. Кто словом, кто делом. Кто как может. Мы – великая нация! И спасибо вам за то, что я с гордостью могу сказать, что я украинец", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)

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