"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть

"Меня зовут Шафка, и я держусь", – говорится в первой публикации на странице спасенной кошки.

Представители украинской команды "Зоопатруль", благодаря усилиям которых была спасена Шафка, на своей странице в Instagram 4 мая сообщили, что животное в новой семье любят и "ни за что не бросят, даже если будут летать ракеты".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Українська киця Шафа (@shafa_the_cat)

5 мая на странице Бородянка Online в Facebook пользователь Ирина Астахова заявила, что спасенную кошку на самом деле зовут Глория и у нее есть хозяева. По словам автора публикации, кошка жила на восьмом этаже. "На данный момент она у волонтеров, но у нее есть владелец у которого она прожила более 10 лет, так случилось что во время авиаударов кошка спряталась и владелец не нашел ее в своей квартире! Ее искали! Не вините владельца, что бросил ее, он ее не бросал, он ее также искал, она ему очень дорога", – написала Астахова.

В "Зоопатруле" в ответ заявили, что не намерены возвращать Шафку прежним хозяевам. "Кошку бросили, она тысячу раз могла погибнуть от бомбежек, а дальше – от голода. Никто о ней не думал, кошку случайно заметили волонтеры. Мы спасли около 300 животных. Однако большинство из них никаким хозяевам не нужно. Почему же такое внимание к Шафке? Потому что она популярна? Это цинично", – заявили волонтеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЗооПатруль UA (@zoopatrul.ua)

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