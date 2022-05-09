Бульвар Шоубиз
 
09 мая, 2022
 
Новости

"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кошка Шафка была спасена волонтерами в начале мая
Кошка Шафка была спасена волонтерами в начале мая
Фото: shafa_the_cat / Instagram

Новые хозяева кошки, которая была эвакуирована 2 мая из разрушенного российскими оккупантами дома в Бородянке Киевской области, где провела около двух месяцев на седьмом этаже без воды и еды, назвали ее Шафка и завели ей страницу в Instagram.

"Меня зовут Шафка, и я держусь", – говорится в первой публикации на странице спасенной кошки. 

Представители украинской команды "Зоопатруль", благодаря усилиям которых была спасена Шафка, на своей странице в Instagram 4 мая сообщили, что животное в новой семье любят и "ни за что не бросят, даже если будут летать ракеты".

5 мая на странице Бородянка Online в Facebook пользователь Ирина Астахова заявила, что спасенную кошку на самом деле зовут Глория и у нее есть хозяева. По словам автора публикации, кошка жила на восьмом этаже.  "На данный момент она у волонтеров, но у нее есть владелец у которого она прожила более 10 лет, так случилось что во время авиаударов кошка спряталась и владелец не нашел ее в своей квартире! Ее искали! Не вините владельца, что бросил ее, он ее не бросал, он ее также искал, она ему очень дорога", – написала Астахова. 

В "Зоопатруле" в ответ заявили, что не намерены возвращать Шафку прежним хозяевам.  "Кошку бросили, она тысячу раз могла погибнуть от бомбежек, а дальше – от голода. Никто о ней не думал, кошку случайно заметили волонтеры. Мы спасли около 300 животных. Однако большинство из них никаким хозяевам не нужно. Почему же такое внимание к Шафке? Потому что она популярна? Это цинично", – заявили волонтеры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: волонтеры, война России против Украины, животное
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя
"Принцесса". Жена Роналду показала новорожденную дочь, брат которой умер при родах, и назвала ее имя
"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине
"Мы никогда не думали, что в XXI веке появится новый нацизм – рашизм". Тина Кароль выступила на памятном мероприятии в Берлине
"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой
"Мои самые родные". Зеленский показал архивные фото с женой и детьми и свой детский снимок с мамой
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
"Это поступок с ее стороны". Зеленская рассказала, какой вопрос о Путине чаще всего задавали первой леди США украинские беженцы
Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировала. Видео
Участники "Евровидения 2022" The Rasmus и Kalush Orchestra спели Jezebel и Stefania в стиле хита In The Shadows. Go-A отреагировала. Видео
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  "Я не хочу российский паспорт, мне тяжело с ним". Dantes рассказал о сестре из РФ, которая хочет получить украинское гражданство
  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео
  В Италии состоялась церемония открытия "Евровидения 2022". Видео
  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения
  Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения
Боно из U2 посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фото
Боно из U2 посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу. Фото
"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности
"В это непростое время вселенная подарила возможность стать родителями". Звезда студии "Квартал 95" Кекелия сообщила о беременности
  Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео
  Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
Крепкие объятия, цветы и кеды с желто-голубой символикой. В сети показали встречу Джилл Байден и Елены Зеленской в Ужгороде. Видео
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
"Спасибо за вдохновение в такие темные времена". Каменских назвала Потапа именно тем мужчиной, о котором мечтала
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 