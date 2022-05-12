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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В РФ снова арестовали крымского татарина, которого ранее оправдали и отпустили из СИЗО – Денисова

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Аметова оправдали осенью 2020 года
Аметова оправдали осенью 2020 года
Фото: crimean-solidarity.org

12 мая Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону отправил под стражу по делу "Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Эрнеса Аметова. Об этом проинформировала в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"РФ проводит незаконные судилища и арестовывает крымских татар. Крымского татарина Эрнеса Аметова сегодня взяли под стражу прямо в зале Южного окружного военного суда, где начали повторно рассматривать его дело", – написала она.

Омбудсмен рассказала, что Аметова суд первой инстанции оправдал в сентябре 2020 года, а в апелляционной инстанции прокуратура добилась отмены решения.

"Дело Аметова было отправлено на рассмотрение. Дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 11 апреля 2022 года. Сегодня прошло предварительное заседание. Эрнес Аметов вместе с адвокатом приехал на него в Ростов. Судебная коллегия отправила Аметова под стражу на два месяца. Ранее он провел три года под арестом в крымском и ростовском СИЗО", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что судилищем над украинцами из Крыма "страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод и Всеобщую декларацию прав человека".

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав граждан Украины", – заявила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/539403514207592

Контекст:

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали шестерых крымских татар, среди которых был Аметов. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы еще два человека. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 

Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Аметова тогда оправдали и отпустили в зале суда, а семерым другим крымским татарам присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима от 13 до 19 лет. МИД Украины выразил решительный протест из-за такого решения суда РФ.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, прокуратура, СИЗО, Людмила Денисова, крымские татары, Ростов-на-Дону, политзаключенные, украинцы, омбудсмен, военный суд, Хизб ут-Тахрир, суд, Эрнес Аметов
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