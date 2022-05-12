В РФ снова арестовали крымского татарина, которого ранее оправдали и отпустили из СИЗО – Денисова

"РФ проводит незаконные судилища и арестовывает крымских татар. Крымского татарина Эрнеса Аметова сегодня взяли под стражу прямо в зале Южного окружного военного суда, где начали повторно рассматривать его дело", – написала она.
Омбудсмен рассказала, что Аметова суд первой инстанции оправдал в сентябре 2020 года, а в апелляционной инстанции прокуратура добилась отмены решения.
"Дело Аметова было отправлено на рассмотрение. Дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 11 апреля 2022 года. Сегодня прошло предварительное заседание. Эрнес Аметов вместе с адвокатом приехал на него в Ростов. Судебная коллегия отправила Аметова под стражу на два месяца. Ранее он провел три года под арестом в крымском и ростовском СИЗО", – объяснила Денисова.
Она подчеркнула, что судилищем над украинцами из Крыма "страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод и Всеобщую декларацию прав человека".
"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав граждан Украины", – заявила омбудсмен.
В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали шестерых крымских татар, среди которых был Аметов. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы еще два человека. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам.
Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.
Аметова тогда оправдали и отпустили в зале суда, а семерым другим крымским татарам присудили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима от 13 до 19 лет. МИД Украины выразил решительный протест из-за такого решения суда РФ.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.