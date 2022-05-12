В РФ снова арестовали крымского татарина, которого ранее оправдали и отпустили из СИЗО – Денисова

"РФ проводит незаконные судилища и арестовывает крымских татар. Крымского татарина Эрнеса Аметова сегодня взяли под стражу прямо в зале Южного окружного военного суда, где начали повторно рассматривать его дело", – написала она.

Омбудсмен рассказала, что Аметова суд первой инстанции оправдал в сентябре 2020 года, а в апелляционной инстанции прокуратура добилась отмены решения.

"Дело Аметова было отправлено на рассмотрение. Дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 11 апреля 2022 года. Сегодня прошло предварительное заседание. Эрнес Аметов вместе с адвокатом приехал на него в Ростов. Судебная коллегия отправила Аметова под стражу на два месяца. Ранее он провел три года под арестом в крымском и ростовском СИЗО", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что судилищем над украинцами из Крыма "страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод и Всеобщую декларацию прав человека".

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав граждан Украины", – заявила омбудсмен.