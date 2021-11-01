В оккупированном Симферополе задержали 19 человек, которые пришли в суд по делу "Хизб-ут-Тахрир"

Она отметила, что задержали людей, которые пришли на открытое судебное заседание по делу Красногвардейской группы "Хизб-ут-Тахрир".

"Слушателей на суд не впустили. Они стояли с соблюдением дистанции, в масках, ожидая выхода адвокатов", – уточнила Салиева.

По ее информации, среди задержанных 12 мужчин, в том числе журналист, который выполнял редакционное задание, и семеро женщин. Их отвезли в отделение полиции.

Судьи Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону 29 октября вынесли незаконный приговор четырем крымским татарам (фигурантам так называемого третьего бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир"), осудив их на срок от 12 до 17 лет колонии строгого режима по обвинениям в терроризме и экстремизме, напомнили в ведомстве.

В тот же день в Симферополе задержали более 30 человек, которые пришли к "Крымскому гарнизонному военному суду" поддержать фигурантов дела.