56 лет лишения свободы на четверых. Российский суд вынес приговор крымским татарам

"Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров – 17 лет, Осман Сейтумеров – 14 лет, Рустем Сейтмеметов – 13 лет, Амет Сулейманов – 12 лет", – отметила она.
В общей сложности на четверых срок лишения свободы составил 56 лет.
"Поражает ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российским обвинением. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, постоянно путавшихся в своих показаниях. Цинизм и ложь со стороны РФ привели к тому, что крымские семьи остались без кормильцев, а одна из них сразу без трех: Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров – родные братья, Рустем Сейтмеметов – их дядя по материнской линии", – уточнила Денисова.
У Сулейманова инвалидность, он нуждается в медицинском уходе из-за проблем с сердцем. Омбудсмен подчеркнула, что для него 12 лет колонии строгого режима равносильны смерти.
"Осуждаю незаконный приговор в отношении граждан Украины. Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", – заявила Денисова.
Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
11 марта 2020 года в Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски у представителей крымскотатарского народа. Были задержаны Энвер Мустафаев, Сейтумер и Осман Сейтумеровы, Сулейманов и Сейтемеметов. Их увезли в отделение ФСБ. Мустафаева впоследствии отпустили. Всем задержанным вменяют участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир". Создателем ячейки, по мнению российских силовиков, был журналист крымскотатарского телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров, который с 2017 года не живет на полуострове.
После произошедшего прокуратура АРК открыла уголовные производства, а МИД Украины выразил протест.