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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

56 лет лишения свободы на четверых. Российский суд вынес приговор крымским татарам

Денисова заявила, что "доказательства" в суде сводились к показаниям тайных свидетелей ФСБ
Денисова заявила, что "доказательства" в суде сводились к показаниям тайных свидетелей ФСБ
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Южный окружной военный суд в Ростове-на Дону вынес приговор в отношении четверых незаконно удерживаемых граждан Украины, обвинив их в террористической деятельности. Об этом 29 октября в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши сограждане получили длительные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Сейтумер Сейтумеров – 17 лет, Осман Сейтумеров – 14 лет, Рустем Сейтмеметов – 13 лет, Амет Сулейманов – 12 лет", – отметила она.

В общей сложности на четверых срок лишения свободы составил 56 лет.

"Поражает ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российским обвинением. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, постоянно путавшихся в своих показаниях. Цинизм и ложь со стороны РФ привели к тому, что крымские семьи остались без кормильцев, а одна из них сразу без трех: Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров – родные братья, Рустем Сейтмеметов – их дядя по материнской линии", – уточнила Денисова.

У Сулейманова инвалидность, он нуждается в медицинском уходе из-за проблем с сердцем. Омбудсмен подчеркнула, что для него 12 лет колонии строгого режима равносильны смерти.

"Осуждаю незаконный приговор в отношении граждан Украины. Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека", – заявила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/419837942830817

 

Контекст:

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдумаПрисоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

11 марта 2020 года в Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски у представителей крымскотатарского народа. Были задержаны Энвер Мустафаев, Сейтумер и Осман Сейтумеровы, Сулейманов и Сейтемеметов. Их увезли в отделение ФСБ. Мустафаева впоследствии отпустили. Всем задержанным вменяют участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир". Создателем ячейки, по мнению российских силовиков, был журналист крымскотатарского телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров, который с 2017 года не живет на полуострове.

После произошедшего прокуратура АРК открыла уголовные производства, а МИД Украины выразил протест.

Теги: Крым, Украина, Людмила Денисова, приговор, обвинение, российский суд, Хизб ут-Тахрир, Сейтумер Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов
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