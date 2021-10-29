Прокуратура АР Крым отреагировала на приговор по делу "Хизб ут-Тахрир"

Судьи Южного окружного военного суда в Ростове-на Дону 29 октября вынесли незаконный приговор четырем крымским татарам, осудив их на срок от 12 до 17 лет колонии строгого режима по обвинениям в терроризме и экстремизме.
Прокуратура АР Крым сообщает, что Сейтумера Сейтумерова приговорили к 17 годам лишения свободы, Османа Сейтумерова – к 14 годам, Амета Сулейманова – к 12 и Рустема Сеитмеметова – к 13 годам заключения.
"Семь лет на полуострове проходят систематические репрессии, направленные на дискредитацию представителей коренного народа Крыма. Незаконные приговоры гражданам Украины по политически мотивированным делам "Хизб ут-Тахрир" – инструмент реализации политики РФ, направленной на преследование крымчан по религиозным признакам", – заявили в ведомстве.
Прокуратура расследует незаконное преследование крымских татар на территории Крыма. В рамках этого производства доложено о подозрении старшему следователю незаконно созданного следственного отдела Управления ФСБ России в Крыму и Севастополе.
21 жителя Крыма российские силовики задержали 25 октября возле здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе, где адвокаты по видео-конференц-связи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир". Перед задержанием присутствующим зачитали документ о "недопустимости нарушения закона и необходимости соблюдать санитарные противоэпидемические нормы".
Участников красногвардейской группы дела "Хизб ут-Тахрир" задержали 14 февраля 2019 года по подозрению в терроризме. 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд приговорил фигурантов этого дела Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева – к 12 годам и Арсена Абхаирова – к 13.
Всех их обвиняют в принадлежности к запрещенной в России политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир". В Украине и других странах мира организация действует без ограничения на уровне национальных законодательств. Защита и сами подсудимые называют процесс сфабрикованным. Обвинение мотивируется материалами прослушек, найденными у фигурантов дела книгами и показаниями скрытых свидетелей.
Нынешнее задержание активистов, поддерживающих участников красногвардейской группы дела "Хизб ут-Тахрир", уже второе за этот месяц. 11 октября также были задержаны 20 человек.
29 октября в оккупированном Россией Крыму задержали более 30 человек, в том числе двоих журналистов, которые выполняли редакционные задания.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.