ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Прокуратура АР Крым отреагировала на приговор по делу "Хизб ут-Тахрир"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Крымских татар осудили за "терроризм и экстремизм"
Крымских татар осудили за "терроризм и экстремизм"
Фото: EPA

Приговор фигурантам бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" – это очередная волна систематических репрессий в оккупированном Россией Крыму. Об этом 29 октября заявили в прокуратуре АР Крым и Севастополя.

Судьи Южного окружного военного суда в Ростове-на Дону 29 октября вынесли незаконный приговор четырем крымским татарам, осудив их на срок от 12 до 17 лет колонии строгого режима по обвинениям в терроризме и экстремизме.

Прокуратура АР Крым сообщает, что Сейтумера Сейтумерова приговорили к 17 годам лишения свободы, Османа Сейтумерова – к 14 годам, Амета Сулейманова – к 12 и Рустема Сеитмеметова – к 13 годам заключения.

"Семь лет на полуострове проходят систематические репрессии, направленные на дискредитацию представителей коренного народа Крыма. Незаконные приговоры гражданам Украины по политически мотивированным делам "Хизб ут-Тахрир" – инструмент реализации политики РФ, направленной на преследование крымчан по религиозным признакам", – заявили в ведомстве.

Прокуратура расследует незаконное преследование крымских татар на территории Крыма. В рамках этого производства доложено о подозрении старшему следователю незаконно созданного следственного отдела Управления ФСБ России в Крыму и Севастополе.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/1768706269989490

21 жителя Крыма российские силовики задержали 25 октября возле здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе, где адвокаты по видео-конференц-связи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир". Перед задержанием присутствующим зачитали документ о "недопустимости нарушения закона и необходимости соблюдать санитарные противоэпидемические нормы".

Контекст:

Участников красногвардейской группы дела "Хизб ут-Тахрир" задержали 14 февраля 2019 года по подозрению в терроризме. 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд приговорил фигурантов этого дела Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева – к 12 годам и Арсена Абхаирова – к 13.

Всех их обвиняют в принадлежности к запрещенной в России политической исламской партии "Хизб ут-Тахрир". В Украине и других странах мира организация действует без ограничения на уровне национальных законодательств. Защита и сами подсудимые называют процесс сфабрикованным. Обвинение мотивируется материалами прослушек, найденными у фигурантов дела книгами и показаниями скрытых свидетелей.

Нынешнее задержание активистов, поддерживающих участников красногвардейской группы дела "Хизб ут-Тахрир", уже второе за этот месяц. 11 октября также были задержаны 20 человек.

29 октября в оккупированном Россией Крыму задержали более 30 человек, в том числе двоих журналистов, которые выполняли редакционные задания.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, терроризм, прокуратура, оккупация, крымские татары, суды, задержание, Хизб ут-Тахрир, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию и намекнула на развод с Никитиным
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию и намекнула на развод с Никитиным
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS