Прокуратура АР Крым отреагировала на приговор по делу "Хизб ут-Тахрир"

Судьи Южного окружного военного суда в Ростове-на Дону 29 октября вынесли незаконный приговор четырем крымским татарам, осудив их на срок от 12 до 17 лет колонии строгого режима по обвинениям в терроризме и экстремизме.

Прокуратура АР Крым сообщает, что Сейтумера Сейтумерова приговорили к 17 годам лишения свободы, Османа Сейтумерова – к 14 годам, Амета Сулейманова – к 12 и Рустема Сеитмеметова – к 13 годам заключения.

"Семь лет на полуострове проходят систематические репрессии, направленные на дискредитацию представителей коренного народа Крыма. Незаконные приговоры гражданам Украины по политически мотивированным делам "Хизб ут-Тахрир" – инструмент реализации политики РФ, направленной на преследование крымчан по религиозным признакам", – заявили в ведомстве.

Прокуратура расследует незаконное преследование крымских татар на территории Крыма. В рамках этого производства доложено о подозрении старшему следователю незаконно созданного следственного отдела Управления ФСБ России в Крыму и Севастополе.

21 жителя Крыма российские силовики задержали 25 октября возле здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе, где адвокаты по видео-конференц-связи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир". Перед задержанием присутствующим зачитали документ о "недопустимости нарушения закона и необходимости соблюдать санитарные противоэпидемические нормы".