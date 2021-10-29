В Крыму задержали более 30 человек, они пришли поддержать политзаключенных – правозащитники

Были задержаны активисты, которые пришли в Симферополе к "Крымскому гарнизонному военному суду" поддержать фигурантов третьей бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", в отношении которых сегодня был вынесен приговор в РФ.
Людей затолкали в автобусы и увезли в полицию, отметили правозащитники.
Силовики не объяснили людям задержание, уточнила в Facebook "Крымская солидарность".
"В автозак в Симферополе завели двух журналистов "Крымской солидарности", которые снимали. Полицейские ясно слышали, что мужчины являются представителями СМИ. Никаких обвинений им выдвинуто не было. У них имеется удостоверение и редакционное задание", – отметили в посте.
Корреспондентов "Крымской солидарности" Энвера Алимова и Сейрана Максудова позже отпустили из отделения полиции.
"У задержанных крымских татар в Киевском районном отделе полиции отобрали телефоны, попросив сложить их в одном месте. Кроме того, от них требуют дать образцы слюны и предлагают дышать в трубку для алкогольного освидетельствования", – рассказали представители общественной организации.
29 октября южный окружной военный суд в Ростове-на Дону вынес приговор в отношении крымских татар, обвинив их в террористической деятельности. На четверых срок лишения свободы составил 56 лет.
"Поражает ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российским обвинением. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, постоянно путавшихся в своих показаниях", – прокоментировала приговор украинский омбудсмен Людмила Денисова.
11 марта 2020 года в Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски у представителей крымскотатарского народа. Были задержаны Энвер Мустафаев, Сейтумер и Осман Сейтумеровы, Сулейманов и Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ. Мустафаева впоследствии отпустили. Всем задержанным вменяют участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир". Создателем ячейки, по мнению российских силовиков, был журналист крымскотатарского телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров, который с 2017 года не живет на полуострове.
После произошедшего прокуратура АРК открыла уголовные производства, а МИД Украины выразил протест.