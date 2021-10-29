В Крыму задержали более 30 человек, они пришли поддержать политзаключенных – правозащитники

Были задержаны активисты, которые пришли в Симферополе к "Крымскому гарнизонному военному суду" поддержать фигурантов третьей бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", в отношении которых сегодня был вынесен приговор в РФ.

Людей затолкали в автобусы и увезли в полицию, отметили правозащитники.

Силовики не объяснили людям задержание, уточнила в Facebook "Крымская солидарность".

"В автозак в Симферополе завели двух журналистов "Крымской солидарности", которые снимали. Полицейские ясно слышали, что мужчины являются представителями СМИ. Никаких обвинений им выдвинуто не было. У них имеется удостоверение и редакционное задание", – отметили в посте.

Корреспондентов "Крымской солидарности" Энвера Алимова и Сейрана Максудова позже отпустили из отделения полиции.

"У задержанных крымских татар в Киевском районном отделе полиции отобрали телефоны, попросив сложить их в одном месте. Кроме того, от них требуют дать образцы слюны и предлагают дышать в трубку для алкогольного освидетельствования", – рассказали представители общественной организации.