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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму задержали более 30 человек, они пришли поддержать политзаключенных – правозащитники

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Активисты в Симферополе пришли поддержать политзаключенных Кремля
Активисты в Симферополе пришли поддержать политзаключенных Кремля
Фото: Крымская солидарность / Facebook

29 октября в оккупированном Россией Крыму задержали более 30 человек, в том числе двоих журналистов, которые выполняли редакционные задания. Об этом в Facebook сообщила Крымская правозащитная группа.

Были задержаны активисты, которые пришли в Симферополе к "Крымскому гарнизонному военному суду" поддержать фигурантов третьей бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", в отношении которых сегодня был вынесен приговор в РФ.

Людей затолкали в автобусы и увезли в полицию, отметили правозащитники.

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/3015356802083274

Силовики не объяснили людям задержание, уточнила в Facebook "Крымская солидарность". 

"В автозак в Симферополе завели двух журналистов "Крымской солидарности", которые снимали. Полицейские ясно слышали, что мужчины являются представителями СМИ. Никаких обвинений им выдвинуто не было. У них имеется удостоверение и редакционное задание", – отметили в посте.

Корреспондентов "Крымской солидарности" Энвера Алимова и Сейрана Максудова позже отпустили из отделения полиции.

"У задержанных крымских татар в Киевском районном отделе полиции отобрали телефоны, попросив сложить их в одном месте. Кроме того, от них требуют дать образцы слюны и предлагают дышать в трубку для алкогольного освидетельствования", – рассказали представители общественной организации.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561

Контекст:

29 октября южный окружной военный суд в Ростове-на Дону вынес приговор в отношении крымских татар, обвинив их в террористической деятельности. На четверых срок лишения свободы составил 56 лет.

"Поражает ничтожность и надуманность "доказательств", приведенных российским обвинением. Все они сводились к показаниям двух тайных свидетелей ФСБ, постоянно путавшихся в своих показаниях", – прокоментировала приговор украинский омбудсмен Людмила Денисова.

11 марта 2020 года в Бахчисарайском районе российские силовики провели обыски у представителей крымскотатарского народа. Были задержаны Энвер Мустафаев, Сейтумер и Осман Сейтумеровы, Сулейманов и Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ. Мустафаева впоследствии отпустили. Всем задержанным вменяют участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир". Создателем ячейки, по мнению российских силовиков, был журналист крымскотатарского телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров, который с 2017 года не живет на полуострове.

После произошедшего прокуратура АРК открыла уголовные производства, а МИД Украины выразил протест.

Теги: Крым, Украина, Симферополь, правозащитники, крымские татары, политзаключенные, омбудсмен, Хизб ут-Тахрир, Крымская солидарность, Крымская правозащитная группа, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров
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