Суд в России зачитал приговоры двум крымчанам, проходящим по делу о "Хизб ут-Тахрир"

"Список политзаключенных Кремля пополняется. Сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил двух граждан Украины. 64-летнего крымского татарина Зекирью Муратова лишили свободы на 11 с половиной лет, а Вадима Бектемирова – на 11 лет", – написала она.

Денисова отметила, что, согласно приговору, оба крымчанина "в течение первых трех лет будут находиться в тюрьме, а после отбывания незаконного наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства".

Омбудсмен рассказала, что приговор для Муратова "фактически равняется пожизненному заключению", так как он имеет инвалидность третьей группы, среди его заболеваний – хронические гипертония и стенокардия.

"Во время оглашения приговоров Вадиму Бектемирову и Зекирье Муратову возле так называемого "Крымского гарнизонного военного суда" были задержаны трое гражданских журналистов: Амар Абдулгазиев, Рустем Усеинов и Али Сулейманов, что является прямым препятствованием в осуществлении их профессиональной деятельности", – отметила Денисова.

Она заявила, что "своими действиями страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека".

"Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить Россию прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину", – написала омбудсмен.

Бектемиров – специалист по исламу в одном из вузов. До ареста российскими оккупантами в июле 2020 года крымчанин проводил дуа (молитва в исламе. – "ГОРДОН") в поддержку семей политзаключенных, организовывал передачи арестованным крымским татарам, посещал судебные заседания по политически мотивированным делам, отмечает в Facebook правозащитное сообщество "Крымская солидарность".