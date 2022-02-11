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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Суд в России зачитал приговоры двум крымчанам, проходящим по делу о "Хизб ут-Тахрир"

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Бектемирова приговорили к 11 годам заключения
Бектемирова приговорили к 11 годам заключения
Фото: Крымская солидарность / Facebook

11 февраля Южный окружной военной суд в российском Ростове-на-Дону незаконно приговорил к длительным срокам заключения двух крымских татар, которым оккупанты вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом в Facebook проинформировала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Список политзаключенных Кремля пополняется. Сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил двух граждан Украины. 64-летнего крымского татарина Зекирью Муратова лишили свободы на 11 с половиной лет, а Вадима Бектемирова – на 11 лет", – написала она.

Денисова отметила, что, согласно приговору, оба крымчанина "в течение первых трех лет будут находиться в тюрьме, а после отбывания незаконного наказания будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства".

Омбудсмен рассказала, что приговор для Муратова "фактически равняется пожизненному заключению", так как он имеет инвалидность третьей группы, среди его заболеваний – хронические гипертония и стенокардия.

"Во время оглашения приговоров Вадиму Бектемирову и Зекирье Муратову возле так называемого "Крымского гарнизонного военного суда" были задержаны трое гражданских журналистов: Амар Абдулгазиев, Рустем Усеинов и Али Сулейманов, что является прямым препятствованием в осуществлении их профессиональной деятельности", – отметила Денисова.

Она заявила, что "своими действиями страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека".

"Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить Россию прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину", – написала омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/483100766504534

Бектемиров – специалист по исламу в одном из вузов. До ареста российскими оккупантами в июле 2020 года крымчанин проводил дуа (молитва в исламе. – "ГОРДОН") в поддержку семей политзаключенных, организовывал передачи арестованным крымским татарам, посещал судебные заседания по политически мотивированным делам, отмечает в Facebook правозащитное сообщество "Крымская солидарность".

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1596983230669127

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, тюрьма, Людмила Денисова, Кремль, оккупация, крымские татары, заключенные, аннексия, Ростов-на-Дону, приговор, мусульмане, политзаключенные, омбудсмен, военный суд, Хизб ут-Тахрир, суд, Вадим Бектемиров
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