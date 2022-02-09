Украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту обысков у крымских татар в Крыму

"Начато уголовное производство по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта ряда незаконных обысков в разных районах оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Также в случае подтверждения информации о задержании четырех крымских татар прокуратура даст этому свою правовую оценку.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.