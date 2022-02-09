Украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту обысков у крымских татар в Крыму

"Начато уголовное производство по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта ряда незаконных обысков в разных районах оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также в случае подтверждения информации о задержании четырех крымских татар прокуратура даст этому свою правовую оценку.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.