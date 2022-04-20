Суд в России зачитал приговор для детского тренера из Крыма по делу "Хизб ут-Тахрир" – Денисова

"Рашистский суд вынес очередное незаконное решение о заключении крымского татарина. [...] В рамках дела "Хизб ут-Тахрир" приговорил гражданина Украины, детского тренера Эмиля Зиядинова к 17 годам лишения свободы, из которых первые четыре он должен находиться в условиях тюрьмы", – написала она.

Омбудсмен отметила, что крымского татарина обвинили в "организации деятельности террористической организации".

"Страна-оккупант безосновательно заключила в тюрьму Эмиля Зиядинова за его активную гражданскую позицию относительно незаконного преследования крымских татар. Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод и Всеобщую декларацию прав человека", – заявила Денисова.