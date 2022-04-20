Суд в России зачитал приговор для детского тренера из Крыма по делу "Хизб ут-Тахрир" – Денисова

"Рашистский суд вынес очередное незаконное решение о заключении крымского татарина. [...] В рамках дела "Хизб ут-Тахрир" приговорил гражданина Украины, детского тренера Эмиля Зиядинова к 17 годам лишения свободы, из которых первые четыре он должен находиться в условиях тюрьмы", – написала она.
Омбудсмен отметила, что крымского татарина обвинили в "организации деятельности террористической организации".
"Страна-оккупант безосновательно заключила в тюрьму Эмиля Зиядинова за его активную гражданскую позицию относительно незаконного преследования крымских татар. Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод и Всеобщую декларацию прав человека", – заявила Денисова.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.