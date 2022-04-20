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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Суд в России зачитал приговор для детского тренера из Крыма по делу "Хизб ут-Тахрир" – Денисова

Решение вынес суд в Ростове-на-Дону
Решение вынес суд в Ростове-на-Дону
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону незаконно приговорил к 17 годам заключения крымского татарина Эмиля Зиядинова, которому оккупанты вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом в Facebook проинформировала 19 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Рашистский суд вынес очередное незаконное решение о заключении крымского татарина. [...] В рамках дела "Хизб ут-Тахрир" приговорил гражданина Украины, детского тренера Эмиля Зиядинова к 17 годам лишения свободы, из которых первые четыре он должен находиться в условиях тюрьмы", – написала она.

Омбудсмен отметила, что крымского татарина обвинили в "организации деятельности террористической организации".

"Страна-оккупант безосновательно заключила в тюрьму Эмиля Зиядинова за его активную гражданскую позицию относительно незаконного преследования крымских татар. Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод и Всеобщую декларацию прав человека", – заявила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/524434415704502

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/524257112388899

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Крым, тюрьма, Людмила Денисова, крымские татары, Ростов-на-Дону, приговор, украинцы, омбудсмен, военный суд, Хизб ут-Тахрир, тренер, суд
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