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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Денисова: Состояние удерживаемого в РФ крымского татарина Эюпова существенно ухудшлилось

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Денисова: У 58-летнего Эюпова ишемическая болезнь сердца, он жалуется на приступы удушья во время передвижения
Денисова: У 58-летнего Эюпова ишемическая болезнь сердца, он жалуется на приступы удушья во время передвижения
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Состояние здоровья крымского татарина Азамата Эюпова, фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир", которого незаконно удерживают в российской колонии в Ростове-на-Дону, существенно ухудшилось. Об этом в Facebook 3 февраля сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"У 58-летнего мужчины ишемическая болезнь сердца, он жалуется на приступы удушья во время передвижения. Ему сложно подниматься по лестнице даже на второй этаж. Администрация следственного изолятора игнорирует просьбу Азамата Эюпова провести ему медицинское обследование врачом-кардиологом. Длительное пребывание в СИЗО, ненадлежащее медицинское обеспечение, невозможность передать лекарство родственниками сказались на его здоровье", – написала она.

По словам Денисовой, администрация СИЗО нарушает права на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения. Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав крымского татарина Азамата Эюпова в российском СИЗО, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех узников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", – написала она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/478451453636132

Контекст:

Эюпов был задержан 17 февраля 2021 года в городе Белогорск. Российское следствие вменяет ему организацию террористической деятельности и подготовку к насильственному захвату власти.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, права человека, Людмила Денисова, оккупация, омбудсмен, Хизб ут-Тахрир
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