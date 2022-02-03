Денисова: Состояние удерживаемого в РФ крымского татарина Эюпова существенно ухудшлилось

Денисова: У 58-летнего Эюпова ишемическая болезнь сердца, он жалуется на приступы удушья во время передвижения Фото: Людмила Денісова / Facebook

"У 58-летнего мужчины ишемическая болезнь сердца, он жалуется на приступы удушья во время передвижения. Ему сложно подниматься по лестнице даже на второй этаж. Администрация следственного изолятора игнорирует просьбу Азамата Эюпова провести ему медицинское обследование врачом-кардиологом. Длительное пребывание в СИЗО, ненадлежащее медицинское обеспечение, невозможность передать лекарство родственниками сказались на его здоровье", – написала она.

По словам Денисовой, администрация СИЗО нарушает права на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения. Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав крымского татарина Азамата Эюпова в российском СИЗО, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех узников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", – написала она.