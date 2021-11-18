Наряду с Ираном и Северной Кореей. США внесли Россию в список стран с "вопиющими нарушениями свободы вероисповедания"

"Я обозначаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в связи с тем, что они причастны к систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям свободы вероисповедания", – заявил Блинкен.

Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские Острова внесены в специальный лист наблюдения по нарушению религиозных свобод.

"В современном мире проблемы свободы вероисповедания носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер и требуют постоянного внимания от всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью", – добавил госсекретарь США.