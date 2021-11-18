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Наряду с Ираном и Северной Кореей. США внесли Россию в список стран с "вопиющими нарушениями свободы вероисповедания"

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Блинкен: Россия причастна к вопиющим нарушениям свободы вероисповедания
Блинкен: Россия причастна к вопиющим нарушениям свободы вероисповедания
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен внес Российскую Федерацию в список стран, причастных или допускающих нарушения свободы вероисповедания. Об этом 17 ноября сообщается на сайте Госдепартамента США.

"Я обозначаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в связи с тем, что они причастны к систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям свободы вероисповедания", – заявил Блинкен.

Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские Острова внесены в специальный лист наблюдения по нарушению религиозных свобод.

"В современном мире проблемы свободы вероисповедания носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер и требуют постоянного внимания от всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью", – добавил госсекретарь США.

Контекст:

В конце 2020 года США внесли Россию в список наблюдения за государствами, где власти участвовали или терпимо относились к нарушениям религиозных свобод. Заявление госсекретаря США Майкл Помпео было опубликовано на сайте Госдепартамента.

В отчете Госдепартамента США за 2020 год говорилось, что российские власти задерживают, арестовывают, пытают граждан РФ на основании их религиозных убеждений или принадлежности к тем или иным конфессиям.

Согласно данным российской правозащитной организации "Мемориал", на которые ссылался Госдеп США, за религиозные убеждения российские власти преследуют "Свидетелей Иеговы", приверженцев учения "Фалуньгун", а также участников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир".

Теги: Россия, США, религия, Госдепартамент США, церковь, Энтони Блинкен
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