"Детей заставляют подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область". Оккупанты готовят "референдум" по присоединению города к РФ – Денисова

В ближайшее время в городе, оккупированном Россией, могут появиться российские банки и заведения высшего образования Фото: ЕРА

"О намерении России интегрировать Мариуполь свидетельствует переход города на российский код мобильной связи, российские банки и заведения высшего образования, которые уже в ближайшее время могут появиться в городе. Кроме того, Россия планирует определить отдельный перечень институтов, которые не только будут зачислять детей с временно оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области", – говорится в сообщении.

По данным Денисовой, захватчики ввели новые правила и в городских школах.

"В местных школах оккупанты уже заставляют детей подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область", – рассказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что инициирование оккупантами референдума о присоединении Мариуполя к самопровозглашенному псевдогосударственному образованию на территории ОРДО без согласия местного населения является нарушением международных правовых норм.

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