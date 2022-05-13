"Детей заставляют подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область". Оккупанты готовят "референдум" по присоединению города к РФ – Денисова

"О намерении России интегрировать Мариуполь свидетельствует переход города на российский код мобильной связи, российские банки и заведения высшего образования, которые уже в ближайшее время могут появиться в городе. Кроме того, Россия планирует определить отдельный перечень институтов, которые не только будут зачислять детей с временно оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области", – говорится в сообщении.
По данным Денисовой, захватчики ввели новые правила и в городских школах.
"В местных школах оккупанты уже заставляют детей подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область", – рассказала омбудсмен.
Она подчеркнула, что инициирование оккупантами референдума о присоединении Мариуполя к самопровозглашенному псевдогосударственному образованию на территории ОРДО без согласия местного населения является нарушением международных правовых норм.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили".
По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.
По информации местных властей, еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города. Кроме того, сотни украинских военных остаются на "Азовстали", где ведут бои с оккупантами.