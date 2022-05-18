17 мая Северодонецк подвергся 15 артиллерийским атакам со стороны оккупантов – Гайдай

"В общей сложности 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 17 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города", – написал он.

Гайдай также сообщил, что по селам Попаснянской общины вчера были нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.

"Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское", – написал глава ОВА.

Гайдай сообщил о погибших и раненых мирных жителях региона.

"Вчера в Приволье возле реки Северский Донец найдены двое погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация об утраченных жизнях в Золотом и Попасной. Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек", – говорится в сообщении.

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