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ВОЙНА В УКРАИНЕ

17 мая Северодонецк подвергся 15 артиллерийским атакам со стороны оккупантов – Гайдай

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Оккупанты 17 мая продолжили обстреливать Луганскую область
Оккупанты 17 мая продолжили обстреливать Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

17 мая российские оккупанты совершили 15 артиллерийских обстрелов по Северодонецку Луганской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В общей сложности 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 17 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города", – написал он.

Гайдай также сообщил, что по селам Попаснянской общины вчера были нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.

"Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское", – написал глава ОВА.

Гайдай сообщил о погибших и раненых мирных жителях региона.

"Вчера в Приволье возле реки Северский Донец найдены двое погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация об утраченных жизнях в Золотом и Попасной. Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Северодонецк, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие
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