17 мая Северодонецк подвергся 15 артиллерийским атакам со стороны оккупантов – Гайдай

"В общей сложности 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 17 мая. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города", – написал он.
Гайдай также сообщил, что по селам Попаснянской общины вчера были нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.
"Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское", – написал глава ОВА.
Гайдай сообщил о погибших и раненых мирных жителях региона.
"Вчера в Приволье возле реки Северский Донец найдены двое погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация об утраченных жизнях в Золотом и Попасной. Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.