Главам райсудов в Харьковской и Луганской областях объявили о подозрении в госизмене и коллаборационизме

В ГБР сообщили, что подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

По данным следствия, глава одного из райсудов Луганской области после оккупации города приняла предложение занять должность "судьи" в незаконно созданном органе так называемой "ЛНР".

"В целях быстрого установления и укрепления оккупационных властей подозреваемая объявила "собрание" судей и работников аппарата райсуда. Она публично призвала их перейти на сторону врага и присягнуть на верность так называемой "ЛНР". Глава суда уверяла подчиненных, что оккупированная территория войдет в состав псевдореспублики и гарантировала содействие в получении должностей во вновь созданных "судебных органах", – говорится в сообщении.

В Харьковской области судья также была уведомлена о подозрении.

"Следователи установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом. Она активно призывала своих подчиненных изменить Украине и уже вместе вершить так называемое судопроизводство в составе оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором", – сообщили в ГБР.

Главам указанных судов объявили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационизм). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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