На бахмутском и северодонецком направлениях войска РФ сосредоточили до 15 вертолетов для поддержки наступления – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до 15 вертолетов", – говорится в сообщении.

На славянском направлении оккупанты ведут наступление на населенный пункт Довгенькое, для поддержки наступления развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

"Для логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории РФ вооружения и военную технику. На донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях. На лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера. В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары", – проинформировали в Генштабе.

За сутки на донецком и луганском направлениях отбиты 12 атак оккупантов.

"Уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", – говорится в сообщении.

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