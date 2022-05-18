На бахмутском и северодонецком направлениях войска РФ сосредоточили до 15 вертолетов для поддержки наступления – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до 15 вертолетов", – говорится в сообщении.
На славянском направлении оккупанты ведут наступление на населенный пункт Довгенькое, для поддержки наступления развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
"Для логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории РФ вооружения и военную технику. На донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях. На лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера. В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары", – проинформировали в Генштабе.
За сутки на донецком и луганском направлениях отбиты 12 атак оккупантов.
"Уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По данным Генштаба на 17 мая украинские военные уничтожили 167 российских вертолетов, 201 самолет, а также около 27,9 тыс. человек личного состава.