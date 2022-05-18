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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На бахмутском и северодонецком направлениях войска РФ сосредоточили до 15 вертолетов для поддержки наступления – Генштаб ВСУ

Оккупанты сосредоточили вертолеты для поддержки наступления
Оккупанты сосредоточили вертолеты для поддержки наступления
Фото: EPA

В Луганской области оккупанты сосредоточили до 15 вертолетов в Луганской области для поддержки наступления на бахмутском и северодонецком направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 18 мая.

"На бахмутском и северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до 15 вертолетов", – говорится в сообщении.

На славянском направлении оккупанты ведут наступление на населенный пункт Довгенькое, для поддержки наступления развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

"Для логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории РФ вооружения и военную технику. На донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях. На лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера. В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары", – проинформировали в Генштабе.

За сутки на донецком и луганском направлениях отбиты 12 атак оккупантов.

"Уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/319447660368319

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным Генштаба на 17 мая украинские военные уничтожили 167 российских вертолетов, 201 самолет, а также около 27,9 тыс. человек личного состава.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, вертолет, ВСУ, война России против Украины
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