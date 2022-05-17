Оккупанты обстреляли из "Градов" автобусы с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска – Луганская ОВА

По словам Гайдая, в Луганской области возобновили эвакуацию и увеличилось количество желающих покинуть места ведения боевых действий.
"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов", – говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что погибших и раненых в результате обстрела нет, люди уже находятся в безопасности.
Он добавил, что сегодня также удалось эвакуировать восьмерых жителей Врубовки и 32 – из Горной общины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.