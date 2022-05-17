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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из "Градов" автобусы с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска – Луганская ОВА

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По данным ОВА, погибших и раненых в результате обстрела нет, люди уже находятся в безопасности
По данным ОВА, погибших и раненых в результате обстрела нет, люди уже находятся в безопасности
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Российская армия обстреляла из "Градов" автобусы с людьми, которых эвакуировали из Северодонецка и Лисичанска Луганской области. Об этом 17 мая сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, в Луганской области возобновили эвакуацию и увеличилось количество желающих покинуть места ведения боевых действий.

"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что погибших и раненых в результате обстрела нет, люди уже находятся в безопасности.

Он добавил, что сегодня также удалось эвакуировать восьмерых жителей Врубовки и 32 – из Горной общины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, оккупация, Северодонецк, эвакуация, Лисичанск, автобус, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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