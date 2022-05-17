Оккупанты обстреляли из "Градов" автобусы с эвакуированными из Северодонецка и Лисичанска – Луганская ОВА

По данным ОВА, погибших и раненых в результате обстрела нет, люди уже находятся в безопасности Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

По словам Гайдая, в Луганской области возобновили эвакуацию и увеличилось количество желающих покинуть места ведения боевых действий.

"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что погибших и раненых в результате обстрела нет, люди уже находятся в безопасности.

Он добавил, что сегодня также удалось эвакуировать восьмерых жителей Врубовки и 32 – из Горной общины.

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