"Ситуация усложняется. Атак врага становится больше". Гайдай сообщил, когда может начаться деоккупация Луганской области

"Худшая ситуация в области – в Северодонецке. Рашисты бросают все силы, чтобы подойти поближе к городу и захватить его. Ситуация усложняется. Атак врага становится больше, обстрелы населенных пунктов усилились", – говорится в сообщении.
Кроме того, россияне намеренно уничтожают Северодонецкую больницу.
"Таким образом, они добивают раненых, забирают у нас возможность их спасать", – добавил глава ОВА.
Гайдай отметил, что оккупанты пытаются окружить всю Луганскую область, отрезав от сообщения с другими регионами Украины.
Он подчеркнул, что Луганская область – это форпост по сдерживанию российского нашествия и сообщил, при каких условиях начнется ее деоккупация.
"Чем дольше мы держимся, тем больше получим западного оружия, тем быстрее пройдет операция по освобождению, например города Изюм, и тогда мы сможем начать процесс деоккупации Луганской области", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.