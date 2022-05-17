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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ситуация усложняется. Атак врага становится больше". Гайдай сообщил, когда может начаться деоккупация Луганской области

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По данным ОВА, Украине подконтрольны 10% территории Луганской области
По данным ОВА, Украине подконтрольны 10% территории Луганской области
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупанты бросают все свои силы, чтобы захватить Северодонецк Луганской области, на этом направлении атаки со стороны армии РФ участились. Об этом 17 мая сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Худшая ситуация в области – в Северодонецке. Рашисты бросают все силы, чтобы подойти поближе к городу и захватить его. Ситуация усложняется. Атак врага становится больше, обстрелы населенных пунктов усилились", – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне намеренно уничтожают Северодонецкую больницу.

"Таким образом, они добивают раненых, забирают у нас возможность их спасать", – добавил глава ОВА.

Гайдай отметил, что оккупанты пытаются окружить всю Луганскую область, отрезав от сообщения с другими регионами Украины.

Он подчеркнул, что Луганская область – это форпост по сдерживанию российского нашествия и сообщил, при каких условиях начнется ее деоккупация.

"Чем дольше мы держимся, тем больше получим западного оружия, тем быстрее пройдет операция по освобождению, например города Изюм, и тогда мы сможем начать процесс деоккупации Луганской области", – подчеркнул Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/476980344199803/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, оккупация, Северодонецк, Изюм, больница, Сергей Гайдай, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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