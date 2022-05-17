"Ситуация усложняется. Атак врага становится больше". Гайдай сообщил, когда может начаться деоккупация Луганской области

"Худшая ситуация в области – в Северодонецке. Рашисты бросают все силы, чтобы подойти поближе к городу и захватить его. Ситуация усложняется. Атак врага становится больше, обстрелы населенных пунктов усилились", – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне намеренно уничтожают Северодонецкую больницу.

"Таким образом, они добивают раненых, забирают у нас возможность их спасать", – добавил глава ОВА.

Гайдай отметил, что оккупанты пытаются окружить всю Луганскую область, отрезав от сообщения с другими регионами Украины.

Он подчеркнул, что Луганская область – это форпост по сдерживанию российского нашествия и сообщил, при каких условиях начнется ее деоккупация.

"Чем дольше мы держимся, тем больше получим западного оружия, тем быстрее пройдет операция по освобождению, например города Изюм, и тогда мы сможем начать процесс деоккупации Луганской области", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)