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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области украинские военные подорвали захваченные оккупантами мосты

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ССО с коллегами из других подразделений провели операцию в тылу врага
ССО с коллегами из других подразделений провели операцию в тылу врага
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

В Луганской области несколько подразделений украинских военных взорвали захваченные россиянами железнодорожные мосты. Об этом сообщили ночью 15 мая в командовании Сил специальных операций ВСУ.

"Воины ССО Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах. Так, в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк", – рассказали в ССО.

Цель подрыва – сдерживание наступления оккупантов на Лисичанск и Северодонецк, пояснили военные. 

https://www.facebook.com/usofcom/videos/520922223023654/

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отмечает, что российские войска в Луганской области продолжают наступать, бои идут почти круглосуточно. 

"Ранее рашисты направили 2,5 тыс. единиц техники в нашу сторону. Скорее всего, состоится распределение этих сил на несколько направлений: на форсирование реки Северский Донец, к Попасной в сторону трассы Лисичанск-Бахмут, и на захват Северодонецка", – написал чиновник.

Он подчеркнул, что так как сил на то, чтобы захватить две области, у россиян не хватает, сейчас их "цель номер один – свободные города Луганщины, в частности Северодонецк".

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/721675012212811/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине сейчас подконтрольны 10% территории Луганской области.

Теги: взрыв, Луганская область, железная дорога, Северодонецк, Рубежное, мост, ВСУ, война России против Украины, ССО
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