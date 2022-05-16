В Луганской области украинские военные подорвали захваченные оккупантами мосты

"Воины ССО Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах. Так, в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк", – рассказали в ССО.
Цель подрыва – сдерживание наступления оккупантов на Лисичанск и Северодонецк, пояснили военные.
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отмечает, что российские войска в Луганской области продолжают наступать, бои идут почти круглосуточно.
"Ранее рашисты направили 2,5 тыс. единиц техники в нашу сторону. Скорее всего, состоится распределение этих сил на несколько направлений: на форсирование реки Северский Донец, к Попасной в сторону трассы Лисичанск-Бахмут, и на захват Северодонецка", – написал чиновник.
Он подчеркнул, что так как сил на то, чтобы захватить две области, у россиян не хватает, сейчас их "цель номер один – свободные города Луганщины, в частности Северодонецк".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине сейчас подконтрольны 10% территории Луганской области.