В Луганской области украинские военные подорвали захваченные оккупантами мосты

ССО с коллегами из других подразделений провели операцию в тылу врага Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

"Воины ССО Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах. Так, в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк", – рассказали в ССО.

Цель подрыва – сдерживание наступления оккупантов на Лисичанск и Северодонецк, пояснили военные.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай отмечает, что российские войска в Луганской области продолжают наступать, бои идут почти круглосуточно.

"Ранее рашисты направили 2,5 тыс. единиц техники в нашу сторону. Скорее всего, состоится распределение этих сил на несколько направлений: на форсирование реки Северский Донец, к Попасной в сторону трассы Лисичанск-Бахмут, и на захват Северодонецка", – написал чиновник.

Он подчеркнул, что так как сил на то, чтобы захватить две области, у россиян не хватает, сейчас их "цель номер один – свободные города Луганщины, в частности Северодонецк".

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