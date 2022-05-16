Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, погибло два человека

"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16.00. Еще один мужчина госпитализирован", – написал Гайдай.
Также оккупанты нанесли артиллерийский удар по больнице в Северодонецке. В результате девять человек получили ранения.
Помимо этого, противник обстрелял Лисичанск. Пострадавшего 15-летнего подростка госпитализировали в детскую больницу в Днепре.
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.