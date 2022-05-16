Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, погибло два человека

Оккупанты нанесли артиллерийский удар по больнице в Северодонецке Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16.00. Еще один мужчина госпитализирован", – написал Гайдай.

Также оккупанты нанесли артиллерийский удар по больнице в Северодонецке. В результате девять человек получили ранения.

Помимо этого, противник обстрелял Лисичанск. Пострадавшего 15-летнего подростка госпитализировали в детскую больницу в Днепре.