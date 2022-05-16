Запасов газа в Луганской области осталось на два месяца – ОВА

"Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганской и Донецкой областей. Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область. Мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в магистральных трубах", – отметил Гайдай.
По его данным, в настоящее время газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области.
Глава ОВА также сообщил, что на территории оккупированной части Луганской области – в поселке Новопсков – была зафиксирована кража газа россиянами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.