Запасов газа в Луганской области осталось на два месяца – ОВА

По данным ОВА, в настоящее время газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области Фото: depositphotos.com

"Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганской и Донецкой областей. Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область. Мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в магистральных трубах", – отметил Гайдай.

По его данным, в настоящее время газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области.

Глава ОВА также сообщил, что на территории оккупированной части Луганской области – в поселке Новопсков – была зафиксирована кража газа россиянами.

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