В Луганской области частично восстановили мобильную связь и газ

Он уточнил, что в области газом обеспечены пять населенных пунктов. Из них три – полностью, еще два – частично. В целом это 21 375 абонентов.
"Впрочем, есть серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. Некоторые из них перекрыты. Газа, который остается в трубах и хранилищах, хватит жителям нашего региона в текущих условиях безопасности где-то на два месяца", – отметил глава ОГА.
Частично в области восстановили мобильную связь, которой не было больше недели.
"В Лисичанске местами есть свет. Централизованное водоснабжение отсутствует по всей области. Спасателями вчера развезено 40 тонн воды для нужд населения", – рассказал Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине сейчас подконтрольны 10% территории Луганской области.