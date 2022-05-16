В Луганской области частично восстановили мобильную связь и газ

Он уточнил, что в области газом обеспечены пять населенных пунктов. Из них три – полностью, еще два – частично. В целом это 21 375 абонентов.

"Впрочем, есть серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. Некоторые из них перекрыты. Газа, который остается в трубах и хранилищах, хватит жителям нашего региона в текущих условиях безопасности где-то на два месяца", – отметил глава ОГА.

Частично в области восстановили мобильную связь, которой не было больше недели.

"В Лисичанске местами есть свет. Централизованное водоснабжение отсутствует по всей области. Спасателями вчера развезено 40 тонн воды для нужд населения", – рассказал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)