На подконтрольной правительству части Луганской области свет есть только в одном населенном пункте – Гайдай

"818 трансформаторных подстанций разрушены или отключены в Луганской области, со светом только один населенный пункт из 42 подконтрольных. То есть 41 город и село обесточены полностью. Без электроэнергии – 117 510 абонентов", – говорится в сообщении.

Ситуацию с газоснабжением Гайдай назвал немного стабильнее.

"После того, как россияне попали в магистральный газопровод вблизи Северодонецка, который отремонтировать крайне сложно, с голубым топливом осталось всего около 21 тысяча потребителей из пяти населенных пунктов. В двух из них газ есть только в некоторых районах. Водоснабжение, пусть с перерывами, в течение длительного периода оставалось в Северодонецке, пока был свет. Больше недели вода отсутствует и там, как и по всей области. 24 тонны воды развезли спасатели только 16 мая. Люди держатся", – сообщил Гайдай.