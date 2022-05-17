На подконтрольной правительству части Луганской области свет есть только в одном населенном пункте – Гайдай

"818 трансформаторных подстанций разрушены или отключены в Луганской области, со светом только один населенный пункт из 42 подконтрольных. То есть 41 город и село обесточены полностью. Без электроэнергии – 117 510 абонентов", – говорится в сообщении.
Ситуацию с газоснабжением Гайдай назвал немного стабильнее.
"После того, как россияне попали в магистральный газопровод вблизи Северодонецка, который отремонтировать крайне сложно, с голубым топливом осталось всего около 21 тысяча потребителей из пяти населенных пунктов. В двух из них газ есть только в некоторых районах. Водоснабжение, пусть с перерывами, в течение длительного периода оставалось в Северодонецке, пока был свет. Больше недели вода отсутствует и там, как и по всей области. 24 тонны воды развезли спасатели только 16 мая. Люди держатся", – сообщил Гайдай.
Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.