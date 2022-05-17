ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе вся линия фронта под обстрелами, во Львовской области три ракеты сбила ПВО – сводка Офиса президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полномасштабная война в Украине длится 83-й день
Полномасштабная война в Украине длится 83-й день
Фото: EPA

В большинстве областей Украины ночь прошла относительно спокойно, на востоке продолжались обстрелы, в Херсонской области ситуация "стабильно критична". Об этом говорится в сводке Офиса президента по состоянию на 8.00, разосланной СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".

"Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Полтавской областях", – говорится в сообщении. 

В Черниговской области в 5.00 был нанесен ракетный удар по поселку Десна. По предварительной информации, есть пострадавшие. Детали уточняются.

"Сумская область – пять ракетных ударов по Ахтырке: поврежден детский сад, столовая, частные и многоэтажные дома. По меньшей мере, трое раненых гражданских людей. Выясняется подробная информация о последствиях ударов и пострадавших", – говорится в сообщении. 

Во Львовской области одна ракета попала в военный объект в Яворовском районе. Пострадавших и жертв нет. По предварительной информации, силами ПВО сбиты три крылатые ракеты.

В Харькове ночь прошла без обстрелов, хотя и с воздушными тревогами. Но на протяжении суток оккупанты открывали огонь по населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. Всего за сутки в области были ранены девять человек, два человека погибли.

В Луганской области зафиксированы два мощных авиаудара, постоянные артобстрелы всей территории. В Северодонецке разбиты два корпуса больницы и здание научно-производственного объединения "Импульс". Есть 10 погибших и трое раненых. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске.

В Донецкой области вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами, сообщили в ОП. Есть раненые и погибшие. За сутки – восемь убитых, шесть раненых, повреждено 32 жилых дома, школа, институт, девять промышленных объектов. В результате сегодняшних ночных обстрелов снова обесточен город Красногоровка, сейчас идут ремонтные работы. "Обстрелы по позициям продолжаются, ВСУ ситуацию контролируют", – добавили в Офисе президента.

В Николаевской области вечером в результате обстрела поселка городского типа Первомайское повреждена пятиэтажка и частный дом, жертв нет.

"На Херсонщине ситуация стабильно критична, значительные повреждения и разрушения, оккупанты пытаются установить свои порядки в области", – сообщили в ОП. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Донбасс, Херсонская область, Харьковская область, Львовская область, Николаевская область, война России против Украины, Офис президента Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Pink Floyd выпустил коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустил коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию СМИ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
"Счастливая". Гвоздева вернулась в Украину и показала встречу с мужем
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
  Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина
Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео
Участник "Евровидения 2022" из Великобритании вернулся домой в розовой панамке от Kalush Orchestra. Видео
"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой, которая переехала в Израиль
"Редкая компания". Макаревич показал встречу с Гребенщиковым и Пугачевой, которая переехала в Израиль
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
"Я рвался взять оружие". Бабкин рассказал, как жена отговорила его идти в тероборону
Победитель "Евровидения 2022" группа Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
Победитель "Евровидения 2022" группа Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (158013)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (107606)
3
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (37115)
4
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (33837)
5
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (33132)
6
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (31192)
7
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (28258)
8
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (28097)
 
 
 
 