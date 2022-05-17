На Донбассе вся линия фронта под обстрелами, во Львовской области три ракеты сбила ПВО – сводка Офиса президента

"Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Полтавской областях", – говорится в сообщении.

В Черниговской области в 5.00 был нанесен ракетный удар по поселку Десна. По предварительной информации, есть пострадавшие. Детали уточняются.

"Сумская область – пять ракетных ударов по Ахтырке: поврежден детский сад, столовая, частные и многоэтажные дома. По меньшей мере, трое раненых гражданских людей. Выясняется подробная информация о последствиях ударов и пострадавших", – говорится в сообщении.

Во Львовской области одна ракета попала в военный объект в Яворовском районе. Пострадавших и жертв нет. По предварительной информации, силами ПВО сбиты три крылатые ракеты.

В Харькове ночь прошла без обстрелов, хотя и с воздушными тревогами. Но на протяжении суток оккупанты открывали огонь по населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. Всего за сутки в области были ранены девять человек, два человека погибли.

В Луганской области зафиксированы два мощных авиаудара, постоянные артобстрелы всей территории. В Северодонецке разбиты два корпуса больницы и здание научно-производственного объединения "Импульс". Есть 10 погибших и трое раненых. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске.

В Донецкой области вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами, сообщили в ОП. Есть раненые и погибшие. За сутки – восемь убитых, шесть раненых, повреждено 32 жилых дома, школа, институт, девять промышленных объектов. В результате сегодняшних ночных обстрелов снова обесточен город Красногоровка, сейчас идут ремонтные работы. "Обстрелы по позициям продолжаются, ВСУ ситуацию контролируют", – добавили в Офисе президента.

В Николаевской области вечером в результате обстрела поселка городского типа Первомайское повреждена пятиэтажка и частный дом, жертв нет.

"На Херсонщине ситуация стабильно критична, значительные повреждения и разрушения, оккупанты пытаются установить свои порядки в области", – сообщили в ОП.

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