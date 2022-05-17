Антон Геращенко: У 108 детей в Украине во время войны погиб один или оба родителя

"У нас 108 детей, у которых погибли или оба родители, или один родитель. У большинства отцы погибли на войне, защищая нашу Родину. Также есть 28 детей, у которых погибли и мама, и папа. То есть они стали полными сиротами. Эту цифру должны знать все. Этих детей мы – государство, украинский народ – должны обеспечить всем возможным, потому что они потеряли своих родителей на фронте или же те погибли от осколков и пуль этих подонков", – сказал Геращенко.
Он напомнил историю 18-летнего жителя Верхнеторецкого Донецкой области Вячеслава, на глазах которого снаряд убил мать. В семье еще четверо несовершеннолетних детей, подросток оформил над ними опеку.
"Группа бизнесменов, желающих остаться неизвестными, хочет помогать этой семье. Они хотят платить им до совершеннолетия по 10 тыс. грн каждому. Это кроме тех денег, которыми будет помогать государство", – сообщил Геращенко.
По данным Офиса генпрокурора на 17 мая, в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 229 детей, еще 423 получили ранения. Больше всего детей пострадало в Донецкой (140), Киевской (116) и Харьковской (100) областях. В прокуратуре отметили, что цифры не окончательные, поскольку продолжается работа правоохранителей в зонах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Точное количество погибших и пострадавших гражданских лиц вследствие российской агрессии пока неизвестно. 16 мая управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 3668 человек и ранения 3896. Но эти данные не учитывают информацию из некоторых населенных пунктов, где были интенсивные боевые действия и куда пока нет доступа, например, Мариуполя Донецкой области и Изюма Харьковской области. В мэрии Мариуполя предполагают, что в городе в результате боевых действий могло погибнуть около 20 тыс. жителей.