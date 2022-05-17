Антон Геращенко: У 108 детей в Украине во время войны погиб один или оба родителя

"У нас 108 детей, у которых погибли или оба родители, или один родитель. У большинства отцы погибли на войне, защищая нашу Родину. Также есть 28 детей, у которых погибли и мама, и папа. То есть они стали полными сиротами. Эту цифру должны знать все. Этих детей мы – государство, украинский народ – должны обеспечить всем возможным, потому что они потеряли своих родителей на фронте или же те погибли от осколков и пуль этих подонков", – сказал Геращенко.

Он напомнил историю 18-летнего жителя Верхнеторецкого Донецкой области Вячеслава, на глазах которого снаряд убил мать. В семье еще четверо несовершеннолетних детей, подросток оформил над ними опеку.

"Группа бизнесменов, желающих остаться неизвестными, хочет помогать этой семье. Они хотят платить им до совершеннолетия по 10 тыс. грн каждому. Это кроме тех денег, которыми будет помогать государство", – сообщил Геращенко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube