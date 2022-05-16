В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 229 детей – Офис генпрокурора

Помимо этого, еще 421 ребенок получил ранения.

В Офисе генпрокурора отметили, что цифры не окончательные, поскольку продолжается работа в зонах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17 и Житомирской областях – 15, а также в Киеве – 16.

"14 мая в результате обстрела врагом села Лебяжье Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик. Стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войск РФ по Мариуполю Донецкой области погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрела оккупантами города – 16-летний подросток", – говорится в сообщении.

В результате бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждены 1748 учебных заведений. 144 из них полностью разрушены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)