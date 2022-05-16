Российские оккупанты утром обстреляли Николаев, загорелись магазин и авто

Спасатели уточнили, что после обстрелов Ингульского района Николаева, на Центральном проспекте возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos припаркованного во дворе.

По данным мэра, из-за утренних обстрелов также повреждены окна некоторых жилых домов и газопровод низкого давления.

Кроме того, за прошедшие сутки из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар жилого дома по улице Мельничная поселка городского типа Первомайское.

Также спасатели ликвидировали пожар веранды жилого дома в поселке Березнеговатое, случившийся из-за вражеских обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил Сенкевич в опубликованном 26 апреля интервью.