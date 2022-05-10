В Николаеве сообщили о подозрении корректировщику ракетных ударов со стороны оккупантов – Офис генпрокурора Украины

По данным следствия, 4 апреля подозреваемый с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ в социальной сети "ВКонтакте" предоставил пророссийскому блогеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевской области.

"Страной-агрессором по месту, указанному гражданином, был произведен ракетный обстрел. В результате уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия", – говорится в сообщении.

Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

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