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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве сообщили о подозрении корректировщику ракетных ударов со стороны оккупантов – Офис генпрокурора Украины

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Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей
Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей
Фото: depositphotos.com

Николаевская прокуратура сообщила о подозрении гражданину Украины по факту распространения им информации о расположении подразделений Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Об этом 10 мая в Telegram сообщил Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, 4 апреля подозреваемый с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ в социальной сети "ВКонтакте" предоставил пророссийскому блогеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевской области.

"Страной-агрессором по месту, указанному гражданином, был произведен ракетный обстрел. В результате уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия", – говорится в сообщении.

Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.

Теги: Россия, Украина, Николаев, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
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