В Николаеве начали подачу воды в дома, но пить ее пока нельзя – Ким

"Потихоньку вода пошла в краны. Пить ее нельзя ни в коем случае. Мы сообщим, когда можно будет… Сейчас [идет] промывка системы, это техническая вода… Можно загреметь в инфекционку", – сказал руководитель ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения (с 24 февраля). Город и окрестности регулярно обстреливают, в том числе кассетными боеприпасами.

Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в облцентре был большой дефицит воды. "Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне, между наши войсками и российскими оккупантами. Там линия огня, постоянные обстрелы", – пояснял Ким 26 апреля в Telegram.

Кабинет Министров Украины на заседании 3 мая выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве. Средства выделили на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки МКП "Николаевводоканал".