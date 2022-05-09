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ОБЩЕСТВО

В Николаеве начали подачу воды в дома, но пить ее пока нельзя – Ким

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В Николаеве потихоньку вода пошла в краны домов, отметил Ким
В Николаеве потихоньку вода пошла в краны домов, отметил Ким
Фото: depositphotos.com

В Николаеве возобновили подачу воды в дома, но пить ее пока нельзя. Об этом 9 мая в видеообращении в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Потихоньку вода пошла в краны. Пить ее нельзя ни в коем случае. Мы сообщим, когда можно будет… Сейчас [идет] промывка системы, это техническая вода… Можно загреметь в инфекционку", – сказал руководитель ОВА.

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Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения (с 24 февраля). Город и окрестности регулярно обстреливают, в том числе кассетными боеприпасами.

Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в облцентре был большой дефицит воды. "Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне, между наши войсками и российскими оккупантами. Там линия огня, постоянные обстрелы", – пояснял Ким 26 апреля в Telegram.

Кабинет Министров Украины на заседании 3 мая выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве. Средства выделили на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки МКП "Николаевводоканал".

Теги: Россия, Украина, Николаев, водоснабжение, вода, обстрелы, война России против Украины, инфекция, Николаевская ОГА, Виталий Ким
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