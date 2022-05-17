С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 229 детей, минимум 423 были ранены – Офис генпрокурора

Больше всего детей пострадало в Донецкой области, сообщил Офис генпрокурора Фото: depositphotos.com

"По состоянию на утро 17 мая более 652 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 423 ранены. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"16 мая в результате ракетного удара врага по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получила ранение девочка. 15 мая в результате обстрелов войсками РФ Лисичанска Луганской области был ранен подросток", – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, российские войска повредили в Украине 1772 заведения образования, из них 161 разрушено полностью.

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