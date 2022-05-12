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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мне чувствовалось, что я мужик, и я не трясся, не плакал, не боялся!" Два мальчика устроили под Киевом блокпост. Видео

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Дети играют в военных и рассказывают о своих переживаниях
Дети играют в военных и рассказывают о своих переживаниях
Скриншот: Белсат TV / Facebook

Мальчики Андрей и Валик обустроили блокпост на дороге под Киевом и встречают там автомобили. Журналисты "Белсата" пообщались с маленькими героями, сюжет вышел 10 мая.

В ролике и описании к видео не сказано, где именно был снят сюжет и какой возраст отважных мальчиков. С виду им обоим не более 10 лет. Мальчики – в касках, с игрушечными рациями и автоматами. 

"Истребитель – бабах! Еще раз бабах! А мы все в ванную без окон, как раки, ложимся и быстро бежим в подвал", – говорит один из мальчиков. 

Второй – постарше – объяснил, что речь шла о бомбежке местной заправки. 

Он рассказал, как возникла идея установить блокпост. 

"Я предложил построить блокпост, когда нам было скучно и мы начали играть в военных. Его отец, – говорит мальчик, показывая на товарища, – предложил нам сделать тероборону тут. Он нам сделал сначала поддоны тут. Я "ежики" сам сделал".   

"Мне не было страшно. Потому что мне чувствовалось, что я мужик, и я не трясся, не плакал, не боялся! Я не боялся ничего, даже когда заправку взорвали, мост взорвали – я не боялся", – продолжил второй мальчик.

Его товарищ отметил, что "тоже более-менее не боялся", но беспокоился за маму и отца. 

"Я очень боялся, чтобы с ними ничего не случилось. А если мина, а если осколки?" – сказал ребенок. Он продолжил рассказ историей о гибели отца друга – тот был подстрелен российскими оккупантами. 

В этот момент рядом с мальчиками проехал автомобиль, оба мальчика отдали ему честь. А потом младший воскликнул: "Военный, военный!" – и оба выровнялись и отдали честь автомобилю, им в ответ посигналили. 

Также дети поделились рассуждениями о президенте РФ Владимире Путине.

"Путин перед старостью – он скоро умрет – хотел сделать что-то грандиозное. Он такой психованный немного. Какой-то псих. Понимаете, он такую глупость сотворил!" – сказал один из мальчиков. 

Он подчеркнул, что "Украина – сильная и несгибаемая и никогда не сдастся"

https://www.facebook.com/BELSAT.TV/videos/5615463985148518/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Путин называет это "спецоперацией". Часть Киевской области была захвачена российскими оккупантами, регион освободили от захватчиков 2 апреля. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, военные, Киевская область, дети, блокпост, мальчик, ребенок
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