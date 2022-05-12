"Мне чувствовалось, что я мужик, и я не трясся, не плакал, не боялся!" Два мальчика устроили под Киевом блокпост. Видео

Дети играют в военных и рассказывают о своих переживаниях Скриншот: Белсат TV / Facebook

В ролике и описании к видео не сказано, где именно был снят сюжет и какой возраст отважных мальчиков. С виду им обоим не более 10 лет. Мальчики – в касках, с игрушечными рациями и автоматами.

"Истребитель – бабах! Еще раз бабах! А мы все в ванную без окон, как раки, ложимся и быстро бежим в подвал", – говорит один из мальчиков.

Второй – постарше – объяснил, что речь шла о бомбежке местной заправки.

Он рассказал, как возникла идея установить блокпост.

"Я предложил построить блокпост, когда нам было скучно и мы начали играть в военных. Его отец, – говорит мальчик, показывая на товарища, – предложил нам сделать тероборону тут. Он нам сделал сначала поддоны тут. Я "ежики" сам сделал".

"Мне не было страшно. Потому что мне чувствовалось, что я мужик, и я не трясся, не плакал, не боялся! Я не боялся ничего, даже когда заправку взорвали, мост взорвали – я не боялся", – продолжил второй мальчик.

Его товарищ отметил, что "тоже более-менее не боялся", но беспокоился за маму и отца.

"Я очень боялся, чтобы с ними ничего не случилось. А если мина, а если осколки?" – сказал ребенок. Он продолжил рассказ историей о гибели отца друга – тот был подстрелен российскими оккупантами.

В этот момент рядом с мальчиками проехал автомобиль, оба мальчика отдали ему честь. А потом младший воскликнул: "Военный, военный!" – и оба выровнялись и отдали честь автомобилю, им в ответ посигналили.

Также дети поделились рассуждениями о президенте РФ Владимире Путине.

"Путин перед старостью – он скоро умрет – хотел сделать что-то грандиозное. Он такой психованный немного. Какой-то псих. Понимаете, он такую глупость сотворил!" – сказал один из мальчиков.

Он подчеркнул, что "Украина – сильная и несгибаемая и никогда не сдастся"