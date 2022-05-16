Оккупанты "беспрестанно гатят" по Северодонецку, не менее 10 погибших – глава Луганской ОВА

"Рашисты беспрестанно гатят по Северодонецку… По меньшей мере погибли 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов", – написал руководитель ОВА.

Гайдай "настойчиво попросил" тех, кто решил оставаться в городе, постоянно находиться в укрытиях.

"Спасательные поиски продолжаются", – добавил глава Луганской ОВА.

Гайдай утром отмечал, что 15 мая российские оккупанты обстреляли Северодонецк, погибли два человека.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

8 мая стало известно, что ВСУ отошли от полностью разрушенной Попасной на более укрепленные позиции.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.