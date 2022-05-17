Утром оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области, есть погибшие и много раненых – глава ОВА

"Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна", – сказал Чаус.
По его словам, сейчас на месте удара работают спасатели и правоохранители.
"По предварительной информации, у нас есть погибшие и много раненых", – заявил глава ОВА.
Более подробную информацию Чаус пообещал опубликовать позже.
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.